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Siyaset Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şüpheli yangın! Mansur arşivi mi temizliyor?
Siyaset

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şüpheli yangın! Mansur arşivi mi temizliyor?

Yeniakit Publisher
2024-03-19 10:17:00 - 2024-03-19 10:22:08
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şüpheli yangın! Mansur arşivi mi temizliyor?

Bu bilgi yalnızca yeniakit.com.tr'de!.. Ankara Büyükşehir Belediyesi ana binasının 4. katında yer alan Fen İşleri genel sistem odasında yangın çıktı, tüm belgeler yanmaya başladı.

 yeniakit.com.tr  özel 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ana binasının 4. katında yer alan Fen İşleri genel sistem odasında yangın çıktı.

Tüm personelin dışarıya çıkarıldığı öğrenildi. Akit’e konuşan kaynak, “Şu an Fen İşleri’nin tüm arşivi yanıyor” dedi.

Seçime sayılı günler kala gerçekleşen yangın, “Kaybedeceğini anlayan Mansur ve yandaşları acaba belgeleri mi temizliyor?” sorusunu akıllara getirdi.


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Ayrıntılar gelecek…

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Yorumlar

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