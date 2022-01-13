Ankara Büyükşehir Belediyesi ekmek satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ekmekler 1(bir) yıl içerisinde yüklenici tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 D Blok Yenimahalle – ANKARA adresinde bulunan İdarenin yemekhane ve mutfağına teslim edilecek.

Yüklenici kendi araçları ve taşıyıcı personeli talep edilen ekmekleri istenilen gün ve saatte teslim edilecektir. Acil durumlarda İdarenin talep etmesi halinde yüklenici bu talebi gün içerisinde karşılamak zorundadır. Yüklenicinin günlük ortalama 200±50 normal ekmek, 5500±50 normal roll ekmek, diğer roll ekmek çeşitlerinden 60-70 arası miktarı İdareye teslim etmesi planlanmaktadır.

Belediyenin ekmek alım ihalesi 03.02.2022 tarih ve saat 14:00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 - Kat:7 Yenimahalle / Ankara’da yapılacak.

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