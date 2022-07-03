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Yaşam Ankara bu hafta hava nasıl olacak? Ankara bayramda hava nasıl?
Yaşam

Ankara bu hafta hava nasıl olacak? Ankara bayramda hava nasıl?

Ankara son günlerde şiddetli yağışlara teslim oldu. Başkentte sağanak yağışlar can ve mal kayıplarına yol açtı. Bu sebeple pek çok kişi bu hafta havanın Ankara’da nasıl olacağını araştırıyor. Ankara güncel hava durumu:

Yeniakit Publisher
2022-07-03 11:35:00 -
Ankara bu hafta hava nasıl olacak? Ankara bayramda hava nasıl?

Ankara’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Geride bıraktığımız hafta Ankara’da şiddetli yağışlar sebebiyle can ve mal kayıpları yaşandı. Peki, bayramda Ankara’da hava nasıl olacak?

Ankara bu hafta hava nasıl olacak? Ankara bayramda hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bu hafta Ankara'da yağış beklenmiyor. Farklı hava tahmin raporlarına baktığımızda ise Ankara'da bayramın 1.günü yağış bekleniyor. MGM'nin hava tahmin raporu yayımlandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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