  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alacak
Ekonomi

Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alacak

Ankara Bilim Üniversitesi’ne; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”i ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi’nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanla duyurulan kadrolara tam zamanlı öğretim üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 13:06:00 -
Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Kanun’un 23, 24, 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan adayların;

Nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  YÖK  formatlı  özgeçmiş,  yabancı  dil  sınav sonuç  belgesi,  öğrenim  durumunu  gösteren  belgeler  (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan diplomalar  için  denklik  belgesi),  doçentlik  belgesi  (Prof.  ve  Doç.  adayları  için),  yayın  listesi, bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 adet dosya ve istenen miktarda CD ile birlikte (Prof. Adayları 6 adet, Doçent adayları 4 adet, Dr. Öğ. Üyesi adayları 4 adet) Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir (Dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi   ayrıca   eklenecektir).   Posta   yolu   ile   yapılan   başvurularda   yaşanan   gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru süreci Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adres                :  Ankara Bilim Üniversitesi

Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No: 16A/1 Yenimahalle ANKARA

Telefon             :  0 312 397 01 50

Başvuru Süresi :  05.02.2022-19.02.2022

(ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)

2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin”  ilgili  maddelerine  göre  araştırma  görevlisi  alınacaktır. Adayların,  istenilen  belgeleri  bir  dilekçe  ekinde  ilanın  yayımlandığı  tarih  itibarı  ile  15  gün içerisinde  ilgili  “Dekanlıklara”  şahsen  veya  posta  yolu  ile  başvurmaları  gerekir.  Süresi  içinde yapılmayan   ve   eksik   belgeli   başvurular   dikkate   alınmayacaktır.   Posta   yolu   ile   yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir.

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi                            : 05.02.2022

Son Başvuru Tarihi                                   : 19.02.2022

Ön Değerlendirme Tarihi                          : 23.02.2022

Sınava Giriş Tarihi                                    : 25.02.2022

Sonuç Açıklama Tarihi                             : 04.03.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi  : www.ankarabilim.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay