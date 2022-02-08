Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Kanun’un 23, 24, 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan adayların;

Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, yabancı dil sınav sonuç belgesi, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi), doçentlik belgesi (Prof. ve Doç. adayları için), yayın listesi, bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 adet dosya ve istenen miktarda CD ile birlikte (Prof. Adayları 6 adet, Doçent adayları 4 adet, Dr. Öğ. Üyesi adayları 4 adet) Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir (Dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ayrıca eklenecektir). Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru süreci Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adres : Ankara Bilim Üniversitesi

Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No: 16A/1 Yenimahalle ANKARA

Telefon : 0 312 397 01 50

Başvuru Süresi : 05.02.2022-19.02.2022

(ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır. Adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir.

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 05.02.2022

Son Başvuru Tarihi : 19.02.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 23.02.2022

Sınava Giriş Tarihi : 25.02.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 04.03.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.ankarabilim.edu.tr

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