Ankara beyaz örtüyle uyandı! Başkentte yeni yılın ilk gününde kar sürprizi: Ulaşımda aksamalara karşı kritik uyarı
2026 yılının ilk sabahında Ankara, beklenen kar yağışının etkisi altına girdi. Gece geç saatlerde başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artıran kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
Başkentte yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oluyor.
Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak devam etti.
Yağış nedeniyle park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.
Bazı yollar karla kaplanırken, belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaptı.
Kentin simge noktalarından Anıtkabir, Ulus Atatürk heykeli, Hitit Güneş Kursu heykeli, Ankara Kalesi, Atakule ve Kızılay da beyaz örtüyle kaplandı.