  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Ankara beyaz örtüyle uyandı! Başkentte yeni yılın ilk gününde kar sürprizi: Ulaşımda aksamalara karşı kritik uyarı
Yerel

Ankara beyaz örtüyle uyandı! Başkentte yeni yılın ilk gününde kar sürprizi: Ulaşımda aksamalara karşı kritik uyarı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara beyaz örtüyle uyandı! Başkentte yeni yılın ilk gününde kar sürprizi: Ulaşımda aksamalara karşı kritik uyarı

2026 yılının ilk sabahında Ankara, beklenen kar yağışının etkisi altına girdi. Gece geç saatlerde başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artıran kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Başkentte yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak devam etti.

Yağış nedeniyle park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

 

Bazı yollar karla kaplanırken, belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Kentin simge noktalarından Anıtkabir, Ulus Atatürk heykeli, Hitit Güneş Kursu heykeli, Ankara Kalesi, Atakule ve Kızılay da beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da kar yağışı! Araçlar yolda kaldı
İstanbul'da kar yağışı! Araçlar yolda kaldı

Yaşam

İstanbul'da kar yağışı! Araçlar yolda kaldı

Yoğun kar yağışını umursamadan yürüdüler! "Eğlence değil, vicdan zamanı"
Yoğun kar yağışını umursamadan yürüdüler! "Eğlence değil, vicdan zamanı"

Aktüel

Yoğun kar yağışını umursamadan yürüdüler! "Eğlence değil, vicdan zamanı"

Kimse beklemiyordu: İstanbul'da kar yağışı!
Kimse beklemiyordu: İstanbul'da kar yağışı!

Yerel

Kimse beklemiyordu: İstanbul'da kar yağışı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23