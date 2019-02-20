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Ankara Barosu’ndan açıklama

Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği, Ankara Barosu Başkanlığı Vekili Avukat Mehtap Aykaç'ın gazetemize ilettiği yazısını şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlıyoruz.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:54
Ankara Barosu’ndan açıklama

Yeni Akit Gazetesinin 13.02.2019 tarihli nüshasının 8. sayfasında “ANKARA BAROSU’NDAN SAPKINLARA EĞİTİM SEMİNERİ” başlıklı bir haber yayımlanmıştır. Söz konusu haberde Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi’nin üyeleri için düzenlenen merkez içi eğitim haberleştirilmiş, yapılan eğitim sapkınlara eğitim şeklinde verilmiştir. Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi tarafından 10.02.2019 tarihinde merkez üyesi avukatlara merkez içi eğitim verilmiştir. Anılan merkez cinsel yönelimleri nedeniyle gündelik hayatta ayırımcılığa uğrayan bireylerin haklarını korumak ve savunmak üzere bir araya gelen avukat ve stajyer avukat üyelerden oluşmaktadır. Haber başlığı ve içeriğindeLGBTİQ+ bireylere “sapkın” nitelendirmesi yapılması, kişilerin cinsel yönelimlerinin sapkınlık olarak gösterilmesi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değlidir.

Baromuz tarafından kurulan ve LGBTİQ+ bireylerin uğradıkları hak ihlallerinde hukuki destek verilmesini amaçlayan Merkezi ve Baromuzu hedef alan haber içeriğinin kabulü mümkün değildir. Gazetenin 8. Sayfasında ayrıntısına yer verilen haberin ilk sayfada verilen kısa halinin, eğitime ilişkin fotoğrafla birlikte paylaşılması, Ankara Barosu tarafından düzenlenen ve bir eğitim faaliyeti olan seminer içeriğine yönelik haberin fotoğraf görseli ile desteklenmesi ve Merkez ve Baronun açıkça hedef gösterildiğinin somut kanıtıdır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76. maddesinde barolara hukukun üstünlüğü, insan haklarını savunmak ve korumak görevi verilmiş olup; Baromuz tarafından bu görev kapsamında Gelincik Merkezi, Kadın Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi, Mülteci Hakları Merkezi, Engelli Hakları Merkezi, İnsan Hakları Merkezi ve LGBTİQ+ Hakları Merkezi kurularak alanında uzman avukatların hukuki yardımda bulunmaları sağlanmaktadır.

Baromuz bünyesinde tüm dezavantajlı grupların haklarının savunulması için kurulmuş merkezler bulunmakta iken söz konusu haberle Baromuz ve Baromuz bünyesinde kurulmuş merkezin haber yapılmasının, Baromuzun Kanundan kaynaklanan görevini yerine getirirken, hak ihlallerine karşı gösterdiği mücadelede yıpratılması amacını güttüğünü belirtmek isteriz.

Ankara Barosu Başkanlığı Vekili Avukat Mehtap Aykaç

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:54
  1. Yeni Akit Gazetesi
  2. Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi
  3. LBGTİQ+
  4. Ankara Barosu
  5. Avukatlık Kanunu
  6. Gelincik Merkezi
  7. Kadın Hakları Merkezi
  8. Çocuk Hakları Merkezi
  9. Mülteci Hakları Merkezi
  10. Engelli Hakları Merkezi
  11. İnsan Hakları Merkezi
  12. Ankara Barosu Başkanlığı Vekili Avukat Mehtap Aykaç

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