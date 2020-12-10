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Ekonomi Ankara-Akyurt yolu 2021’de hizmete açılacak
Ekonomi

Ankara-Akyurt yolu 2021’de hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Akyurt yolu yapım çalışmalarını inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 22:02:00 -
Ankara-Akyurt yolu 2021’de hizmete açılacak

Ankara

Mart ayından bu yana devam eden salgın sürecine rağmen, Bakanlığın uhdesinde bulunan Türkiye’nin dört bir yanındaki şantiyelerde tüm tedbirleri alarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, “Bugün yine önemli projelerimizden birisi olan Ankara-Akyurt yolundayız. Ankara-Akyurt yolu, Kahramankazan yolu, Kırıkkale yolu gibi Ankara’da takip ettiğimiz önemli projelerden. İnşallah bunları en kısa zamanda bitirip Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için değerlendirmeler ve istişarelerde bulunarak işleri hızlandırmaya çalışıyoruz. Ankara-Akyurt yolu 17 kilometreden oluşuyor. Bunun 4 kilometresi tamamlanmıştı. Geri kalan 13 kilometreyi de önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayacağız” diye konuştu.

Söz konusu yolda iki kavşak çalışmasının devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, “Diğer yolları da en kısa zamanda bitirip, kış dönemindeki zorlukları da aştıktan sonra bu kavşakları da 2021 yılı bitmeden tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadesini kullandı.

Kara, hava ve demir yollarında ve hatta uzaydaki çalışmalarda önemli gelişmeler olduğuna vurgulayan Karaismailoğlu, “Geçen hafta Kars-Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunu açmıştık. Bu cumartesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Akhisar çevre yolunun açılışını yapacağız” müjdesini de verdi.

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