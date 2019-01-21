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ANKA-S'ler ilk görevini başarıyla tamamladı

Geçtiğimiz hafta TSK'ya teslim edilen ANKA-S İHA'lar ilk silahlı görevlerini başarıyla gerçekleştirdi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 09:45
ANKA-S'ler ilk görevini başarıyla tamamladı

TSK'nın keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak üzere Anka siparişlerinin teslimatları devam ediyor. Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 8 Anka-S kazandırırken, 2 aracın daha teslimatı tamamlandı.

ANKA-S projesi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) 'nın ihtiyacını teminen, 25 Ekim 2013 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TAI-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş arasında imzalanan ANKA-S projesi, kapsamında; kabulleri tamamlanmış ve 200 kg faydalı yük kapasitesi ile 30,000 ft irtifa - 24 saat uçuş süresi yeteneklerini başarı ile gösteren ANKA Blok-B insansız Hava Aracı (İHA) kazanımlarından faydalanılarak geliştirme çalışmaları yapılmıştır.

Temel olarak, uydu üzerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri Muhabere Sistemi (TAFICS) üzerinden mesafe bağımsız kontrol yeteneği ile geliştirilen ANKA-S sisteminde, otonomi özellikleri artırılmakta, yeni nesil milli yüksek çözünürlüklü (HD) gece ve gündüz kamerası ve telsiz rölesi faydalı yükleri ile görev kabiliyeti üst seviyeye çıkartılmaktadır. Özellikle uydudan kontrol yeteneği ile görev menzili binlerce kilometreye ulaşacak olan ANKA-S İHA sistemi ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik anlamda önemli bir katma değer ve yetenek sağlanmış olacaktır.

2016 yılının son çeyreğinde uçuş testlerine başlanmış ve halihazırda seri üretim faaliyetleri devam eden ANKA-S İHA Sistemi'nde, Hv.K.K.lığı'na toplam 10 adet İHA ve ilgili yer sistemleri teslim edilecektir. Proje kapsamında görev yapacak pilot ve operatörlerin eğitimi için görev ve bakım eğitim simülatörleri geliştirilmekte olup, sistemin operasyonel sahada bakım-idame-işletme ve teknik desteği için alt yapı kurulum çalışmalarına devam edilmektedir.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 09:45
  1. anka-s'ler
  2. ismail demir

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