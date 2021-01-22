ANKA SİHA'da kritik gelişme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA Orta İrtifa – Uzun Dayanım (MALE) İnsansız Hava Aracı (İHA)’na otomatik tanımlama sistemi ve SARPER+ entegrasyonu gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili olarak TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Dünyanın en iyi operatif sistemi olması hedefiyle hava aracını sürekli geliştirilen şirketimiz, Operatif İHA Tedarik Projesi kapsamında, ANKA’lara ilk kez Otomatik Tanımlama Sistemi ile deniz üstü ve kara hedeflerinin uzaktan tespit ve teşhisini, hareketli hedeflerin tespit ve takibini yapabilen menzili artırılmış SARPER +, SAR/ ISAR/ Deniz Arama Radarı (Sentetik Açıklıklı Radar) entegre etti" ifadelerine yer verildi.

SARPER + SAR/ ISAR/ Deniz Arama Radarı, deniz üstü ve kara hedeflerinin uzaktan tespiti ve teşhisini, hareketli hedeflerin tespitini ve takibini gerçekleştirebiliyor.

Entegre Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS: Automatic Identification System) sistemi ile yüzlerce mil mesafedeki tüm deniz üstü unsurlarının kimlik bilgilerinin tespit yeteneği kazandırılan ANKA’lar; tüm radar, görüntü ve otomatik tanımlama sistemi istihbarat bilgilerini anlık olarak Komuta Merkezlerine iletebilecekler.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk yerli MALE sınıfı İHA’sı olan ANKA; Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dâhil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama, taarruz ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirilmiştir. ANKA-S sistemi, 200 kilogram faydalı yük kapasitesi ile 30.000 feet irtifada 24 saat uçuş süresi yeteneklerine sahiptir. Ayrıca sistem, uydudan kontrol edilebilmektedir.

Şu ana kadar Türk güvenlik birimlerine yönelik olarak 25 adet ANKA MALE İHA teslimatları gerçekleştiren TUSAŞ, kısa süre önce Tunus ile de ANKA İHA’nın ihracatına yönelik bir anlaşma imzaladı. Tunus, ANKA İHA’nın ilk yurtdışı kullanıcısı olmaya hazırlanıyor.