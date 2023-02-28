ANKA Malezya’da ABD ve Çin SİHA’larını geride bıraktı: Dünya semalarında! Yoğun talep, siparişi verdiler

Malezya Hava Kuvvetleri, bir süredir Orta İrtifa—Uzun Dayanım (MALE) sınıfı bir insansız hava aracı tedarik etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ise çok uzun bir süredir Malezya’da ANKA İHA’ya yönelik pazarlama faaliyetleri yürütüyor.

ABD üretimi MQ-9B ve Çin üretimi Wing Loong II platformlarının da yarıştığı ihalede ANKA, tüm rakiplerini geride bıraktı. Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Hussein tarafından 2022 yılının sonunda yapılan açıklamada, “Hükümet, üç (3) MALE-UAS ünitesinin alımı için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile sözleşme yapılmasına karar vermiştir.” ifadelerine yer verildi.

Malezya’nın, Kazakistan ve Endonezya’nın ardından ANKA tedariki için sözleşme imzalayan 3’üncü Asya ülkesi olması bekleniyor. Sözleşmenin, Nisan ayında Rio de Janeiro’da gerçekleştirilden LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda imzalanması bekleniyor. Öte yandan Malezya Savunma Bakanı Hussein tarafından bahsi geçen “3 MALE-UAS” ünitesinin 3 adet ANKA’yı mı yoksa her biri 3 ANKA’dan oluşacak 3 sistemi mi kapsayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Ağırlıklı olarak Güney Çin Denizi üzerinde kullanılacak Malezya Hava Kuvvetleri’nin tedarik edeceği ANKA’ların, C-Band’a ilaveten SATCOM yani uydu haberleşmesi üzerinden de kontrol edebilecek yetenekte olması bekleniyor.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgilere göre, şu ana kadar; Tunus, Kazakistan, Endonezya, Cezayir ve Çad toplamda 30 adet ANKA siparişi verdiler. Öte yandan Kazakistan, 30 adet ANKA’yı yurtiçinde üretmeyi planlarken; birçok ülke de ek sipariş vermeyi hedefliyor.

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Her ne kadar ANKA öne çıksa da Malezya’nın, ANKA üzerinden geliştirilen ancak çift motorlu olması hasebiyle çok daha yüksek havada kalış süresi ile faydalı yük limitlerine sahip AKSUNGUR İHA’yı tedarik etme ihtimali de bulunuyor.

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