  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri dikkat! Türkiye'de satılan Megan sıfır araç fiyatları şuan indirimli! Fiyat listesini ilan ettiler!

DSÖ Genel Direktörü Hatay'da: Türkiye elinden geleni yapıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afşin'de konuştu: Bugün itibariyle başlıyoruz

Bölge beşik gibi sallanıyor! Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem

Kentsel dönüşümde sıfır çekti... İmamoğlu'nun foyası ortaya çıktı

Deprem bölgelerinde elektrik, su ve doğalgaz ücretsiz mi? Satış bedeli açıklandı: EPDK Başkanı Yılmaz duyurdu

Üzerinden 4 yıl geçti ama halen ses yok! İmamoğlu'ndan yine aynı terane

28 şubatçı darbecilerle kolkola girdi! AK Parti'yi 28 Şubatçı ilan ettiler

Bunu Bay Kemal'e okutun haberi olsun! CHP'li Başkan yalanını çürüttü

Target kazanç raporunda dikkat çeken, şaşırtan yeni tahmin: Ham petrol stokları 50 milyon varilden fazla
Teknoloji ANKA Malezya’da ABD ve Çin SİHA’larını geride bıraktı: Dünya semalarında! Yoğun talep, siparişi verdiler
Teknoloji

ANKA Malezya’da ABD ve Çin SİHA’larını geride bıraktı: Dünya semalarında! Yoğun talep, siparişi verdiler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Malezya’da ABD üretimi MQ-9B ve Çin üretimi Wing Loong II gibi rakiplerini geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 21:20:00 - 2023-02-28 22:19:07
ANKA Malezya’da ABD ve Çin SİHA’larını geride bıraktı: Dünya semalarında! Yoğun talep, siparişi verdiler

Malezya Hava Kuvvetleri, bir süredir Orta İrtifa—Uzun Dayanım (MALE) sınıfı bir insansız hava aracı tedarik etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ise çok uzun bir süredir Malezya’da ANKA İHA’ya yönelik pazarlama faaliyetleri yürütüyor.

ABD üretimi MQ-9B ve Çin üretimi Wing Loong II platformlarının da yarıştığı ihalede ANKA, tüm rakiplerini geride bıraktı. Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Hussein tarafından 2022 yılının sonunda yapılan açıklamada, “Hükümet, üç (3) MALE-UAS ünitesinin alımı için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile sözleşme yapılmasına karar vermiştir.” ifadelerine yer verildi.

Malezya’nın, Kazakistan ve Endonezya’nın ardından ANKA tedariki için sözleşme imzalayan 3’üncü Asya ülkesi olması bekleniyor. Sözleşmenin, Nisan ayında Rio de Janeiro’da gerçekleştirilden LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda imzalanması bekleniyor. Öte yandan Malezya Savunma Bakanı Hussein tarafından bahsi geçen “3 MALE-UAS” ünitesinin 3 adet ANKA’yı mı yoksa her biri 3 ANKA’dan oluşacak 3 sistemi mi kapsayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Ağırlıklı olarak Güney Çin Denizi üzerinde kullanılacak Malezya Hava Kuvvetleri’nin tedarik edeceği ANKA’ların, C-Band’a ilaveten SATCOM yani uydu haberleşmesi üzerinden de kontrol edebilecek yetenekte olması bekleniyor.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgilere göre, şu ana kadar; Tunus, Kazakistan, Endonezya, Cezayir ve Çad toplamda 30 adet ANKA siparişi verdiler. Öte yandan Kazakistan, 30 adet ANKA’yı yurtiçinde üretmeyi planlarken; birçok ülke de ek sipariş vermeyi hedefliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her ne kadar ANKA öne çıksa da Malezya’nın, ANKA üzerinden geliştirilen ancak çift motorlu olması hasebiyle çok daha yüksek havada kalış süresi ile faydalı yük limitlerine sahip AKSUNGUR İHA’yı tedarik etme ihtimali de bulunuyor.

SavunmaSanayiST

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23