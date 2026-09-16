Anız yangınları Dicle Elektrik'e son iki yılda yaklaşık 5 milyon liraya mal oldu

Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde anız yangınları son iki yılda yaklaşık 250 elektrik direğine zarar verdi. Genel Müdür Yaşar Arvas, şebeke teçhizatında meydana gelen hasar ile yangınların yol açtığı elektrik kesintileri nedeniyle ulaştırılamayan enerjinin şirkete toplam maliyetinin yaklaşık 5 milyon lira seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

"Ancak burada asıl mesele yalnızca maddi kayıp değil" diyen Arvas, alevlerin elektrik hatlarına ulaşması durumunda direklerin yanı sıra iletkenlerin, izolatörlerin ve bağlantı ekipmanlarının da zarar görebildiğini anlattı. Can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla enerji kesintisi yapılması gereken durumlar yaşanabiliyor. Hasarlı direklerin değiştirilmesi, iletkenlerin yeniden çekilmesi ve bağlantıların tamamlanması ise enerji arzının yeniden sağlanma süresini uzatabiliyor.

Ekipler önce şebekeyi güvenli hale getiriyor

Arvas, yangın ihbarlarının ardından ekiplerin öncelikle can ve mal güvenliğini gözeterek hareket ettiğini belirtti: "Yangının elektrik dağıtım hatlarına ulaştığı durumlarda ilk olarak şebekeyi güvenli hale getiriyoruz." Yangın kontrol altına alındıktan sonra hasar tespit çalışmalarının yapıldığını, zarar gören ekipmanın onarıldığını veya yenilendiğini kaydeden Arvas, direklerin kullanılamaz hale geldiği durumlarda yeni direk dikilmesi, iletkenlerin yeniden çekilmesi ve bağlantıların tamamlanması gerektiğini söyledi.

Kontrolsüz başlayan tek bir anız yangınının can ve malın yanı sıra çevreye ve şebeke varlıklarına da zarar vererek binlerce tüketicinin enerji arzını riske atabildiğini söyleyen Arvas, "Bu nedenle anız yakımı yalnızca tarımsal veya çevresel bir mesele değil; enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından da hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa verilerine göre bir dekarda yakılan yaklaşık 300 kilogram sap 1,5 kilogram azot kaybettiriyor

Anız yangınlarının yol açtığı kayıp elektrik altyapısıyla sınırlı kalmıyor; tarım arazilerinde gerçekleştirilen anız yakımı, gelecek üretim dönemleri açısından önem taşıyan besin elementlerinin de kaybedilmesine neden oluyor. Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre bir dekar arazide yaklaşık 300 kilogram sapın yakılması sonucunda 1,5 kilogramlık yararlı besin maddesi (saf azot) kaybediliyor. Kaybedilen besin maddelerinin yeniden toprağa kazandırılabilmesi için yaklaşık 7 kilogram kimyasal gübreye ihtiyaç duyuluyor; bu değer hektar bazında yaklaşık 15 kilogram saf azot ve 70 kilogram kimyasal gübreye karşılık geliyor.

Harran Üniversitesi araştırması: ilk 0-3 santimetrede mikroorganizma faaliyetleri olumsuz etkilendi

Harran Üniversitesi tarafından araştırma arazilerinde geçmiş yıllarda gerçekleştirilen bilimsel çalışma, yakımın toprağın biyolojik yapısı üzerindeki sonuçlarını ortaya koyuyor. Araştırmada, anız yakımının ardından özellikle toprağın ilk 0-3 santimetrelik bölümündeki mikroorganizma faaliyetlerinin olumsuz etkilendiği belirlendi. Bilimsel bulgular, anız yangınlarının etkisinin hasat dönemiyle sona ermediğini, toprağın sonraki üretim dönemlerine taşıdığı doğal yapıyı da etkileyebildiğini gösteriyor.

Hasat dönemlerinin ardından kontrolsüz şekilde yakılan anızlar, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş alanlara yayılabiliyor. Tarım arazilerinin yanı sıra yerleşim alanlarına, doğal yaşama ve enerji altyapısına ulaşabilen yangınlar, can ve mal güvenliği açısından da ciddi risk oluşturuyor. Dicle Elektrik, özellikle elektrik dağıtım hatlarının bulunduğu bölgelerde kontrolsüz ateşten kaçınılmasının hem çevrenin hem de enerji altyapısının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.