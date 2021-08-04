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Anıtkabir'den neden dumanlar yükseldi?

Anıtkabir'de yangın mı çıktı? Anıtkabir etrafında dumanların yükselmesi sonrası vatandaşlar Anıtkabir’de neden dumanların çıktığını merak etmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise Anıtkabir yanıyor mu? Anıtkabir yandı mı? sorularını sordu. Anıtkabir çevresindeki dumanların nedeni tez zamanda anlaşıldı. Peki Anıtkabir'den neden dumanlar yükseldi? Anıtkabir'deki dumanın sebebi nedir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-08-04 12:47:00 - 2021-08-04 13:36:43

Ankara'da YHT gar binası yakınındaki inşaatta yangın çıktı. Siyah dumanlar Anıtkabir ve çevresine kadar ulaştı. Ankara Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında “İfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmıştır.” denildi. 

Ankara Sıhhiye’deki Yüksek Hızlı Tren Garı’nın yanında bulunan inşaatta yangın çıktı. Şehrin farklı noktalarından görülen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ettiği esnada çıkan yangın Anıtkabir'den de ana be an görüldü.

Anıtkabir'den neden dumanlar yükseldi?

Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) binası yanında başlayan yangına ilişkin açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının inşaattaki izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başladığını ve kontrol altına alındığını belirterek şunları kaydetti: “Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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