0553 313 94 23

Angı: ““12 Eylül tarihimizin kara bir lekesidir”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Başkanı Hasan Angı, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, 12 Eylül’ün tarihin kara bir lekesi olduğunu söyledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:19
Angı: ““12 Eylül tarihimizin kara bir lekesidir”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Başkanı Hasan Angı, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, 12 Eylül’ün tarihin kara bir lekesi olduğunu söyledi.


AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 12 Eylül darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de darbeler tarihinin kapandığını belirterek, artık hiç kimsenin halkın oyuna ve iradesine saygısızlık edemeyeceğini belirtti. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Demokrasi ve milli iradenin olduğu bir yerde, sorunların çözümü de yine demokratik yol ve milletin seçtiği idareciler ve hukukla çözülür. Bu anlamda 12 Eylül darbesi tarihimizin kara bir lekesidir. Ülkemizde 27 Mayıs ile başlayan darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Geçmişte sorgulanmasına dahi müsaade edilemeyen askeri darbeleri, günümüzde milletimiz de kabul etmemekte yeri geldiğinde tepkisini göstermekten de çekinmemektedir. AK Parti iktidarıyla birlikte millet iradesine ipotek koyanların dönemi sona ermiştir. Sanal korku-tehdit-çete-mafya-sinsi örgütlenmelerle ülkeye ve millete yön vermeye çalışanların dönemi ve hesapları tersine dönmüştür. Milletin kendi partisi olan AK Parti ile darbeler ve askeri vesayet dönemleri geride kalmıştır. Demokrasi sandıkla gelir. Halkın iradesini yok sayarak zorla, kanlı bir şekilde yönetimlere el koyma devri artık kapanmıştır. Bunun en büyük mücadelesini de başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partimiz vermektedir ve sonuna kadar da verecektir. Darbe yandaşları ve heveslileri bunu asla unutmamalıdırlar” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:19
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oturma eylemi yaparken acı haberi aldı
    1. Oturma eylemi yaparken acı haberi aldı
    2. Çocuk Tiyatroları 41 Burda’da Devam..
    3. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti..
    4. ATB Sektörel Analiz Toplantısı
    5. GÜNCELLEME - Muğla'da öğrenci servisi..
    6. Malatya Şeker Fabrikası pancar alımına..
    7. Livaneli'den Babacan cevabı: Mümkün..
    8. Güney Kore Japonya'nın imparatorluk..
    9. Eldivan’da ev yangını
    10. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın yeni..
    11. Marzinc’ten Kardemir Karabükspor’a 300..
    12. Alanyaspor'a "güzel" destek
    13. Afyon Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü..
    14. Yardım etme bahanesiyle dolandırıcılık..
    15. Cebinde cep telefonu patlayan kişi..
    16. Hong Konglu aktivist Wong Almanya'dan..
    17. Promosyon sektörü, PROMexpo Fuarı ile..
    18. Halıcılar İngiltere yolcusu
    19. Köy evinde silah ve mühimmat ele..
    20. Konyaaltı Sahili açıklarında yelkenli..
    21. Bu tesis, gelecek için dönüştürüyor
    22. Amed Sportif Faaliyetler aradığı..
    23. Samsunlu tekvandocunun hedefi Avrupa..
    24. Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı
    25. Genç Kızılaycılar eğitim için seferber..
    26. Komutan İnan, basın mensuplarıyla bir..
    27. Acil çağrılar tek numarada
    28. FETÖ sanığı 17 kişinin yargılanmasına..
    29. Üniversite öğrencilerini kapıda Uşak..
    30. Cizre polisi okul çevrelerinde..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim