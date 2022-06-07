Angelina Jolie ve Brad Pitt Miraval Şatosu’ndaki hisseler yüzünden yeniden mahkemelik oldu!

Hollywood'un ikonik çiftlerinden biri olarak görülen Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. 6 çocuk sahibi olan çift, 2019 yılında olaylı bir şekilde boşanma kararı aldı. Çocukların velayeti için kıran kırana mücadele eden çift, Miraval Şatosu Şaraphanesi'ndeki hisselerin satışı nedeniyle soluğu yeniden mahkemede aldı. Brad Pitt, eski eşiyle birlikte satın aldığı üzüm bağının hisseleri için Angelina Jolie'ye dava açtı. İkili, 2008 yılında ortak olarak Fransa'da Chateau Miraval isimli bir üzüm bağından hisse satın almış ve 6 yıl sonra burada birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Daily Mail'in yaptığı habere göre;

Pitt, eski eşi Jolie'yle anlaşmaları gereği birbirlerinin izni olmadan hisselerini satamayacaklarını söylese de Angelina Jolie boşanmanın ardından hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler'a sattı. Angeline Jolie'nin kendisine zarar vermek için bu satışı bir yabancıya gerçekleştirdiğini iddia eden Pitt, adeta çılgına döndü ve eski eşine dava açtı.

Rus iş adamının bu hamlede 'kötü niyetli' olduğu ve dünyaca ünlü yıldız Brad Pitt'in milyon dolarlık şaraphanesinin tüm kontrolünü üzerine almak istediği ileri sürülüyor. Angelina Jolie'nin bu kararı almasının sebebinin çocuklarının velayetinin yarısı Pitt'e verildiği için intikam amaçlı yaptığı düşünülüyor.