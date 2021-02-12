Anemi nedir? Anemi belirtileri nelerdir?

Demir eksikliği dünyada en çok karşılaşılan anemi yani kansızlık hastalığıdır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde demir eksikliğine bağlı anemi oranı yüksektir. Anemi hastalığından şikayetçi olanların merakla araştırdığı bu konuyu sizler için haberimizde topladık. İşte “Anemi nedir ve anemiye ne iyi gelir?” sorularının cevabı…

Anemi nedir ve türleri nelerdir?

Anemi, pek çok farklı şekilde görülen kan rahatsızlığı olarak bilinmektedir. Bu kan rahatsızlığını kırmızı kan hücrelerinin fonksiyonlarında ve sayısındaki anormallik şeklinde ifade edebiliriz. Kırmızı kan hücreleriniz kırmızı rengini hemoglobinden alır, demir içeriği zengin protein oksijeni ciğerlerden vücudun diğer bölgelerine taşır. Anemi kırmızı kan hücrelerinin sayısını azalttığında ya da hücrelerin taşıyabileceği hemoglobin miktarını azalttığında vücudunuzun dokuları oksijenden yoksun kalır. Aneminin en çok görülen türleri şunlardır:

Demir eksikliği anemisi,

Vitamin eksikliğine bağlı anemi,

Kronik hastalık anemisi,

Aplastik anemi,

Kemik iliği hastalığına bağlı anemiler.

Hemolitik anemiler,

Orak hücre anemisi,

Kronik kurşun zehirlenmesine bağlı anemi,

Anemi belirtileri nelerdir?

Kolay yorulma ve enerji kaybı

Özellikle egzersizle olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışı

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Baş ağrısı

Baş dönmesi.

Ciltte solukluk.

Bacaklarda kramplar.

Anemiye ne iyi gelir?

Kırmızı et, karaciğer, dalak, tahin, pekmez, pazı ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, kuru üzüm, kuru kayısı, balık, tavuk, elma, portakal, yumurta, kuru baklagiller anemiye iyi gelen besinlerdir.