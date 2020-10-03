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Teknoloji Android kullanıcıları dikkat! Konuşmalarınız kaydedilebilir
Teknoloji

Android kullanıcıları dikkat! Konuşmalarınız kaydedilebilir

ESET araştırmacıları, Andorid kullanıcılarını etkileyen kötü amaçlı bir yazılım keşfettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 21:09:00 - 2020-10-03 21:16:02
Android kullanıcıları dikkat! Konuşmalarınız kaydedilebilir

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı bulunun Android, yeni bir güvenlik açığıyla gündeme geldi. Güvenlik şirketi ESET araştırmacıları, Android işletim sisteminde kullanıcıların aramalarını kaydedip kişilerine ve özel mesajlarına erişebilen yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfettiklerini duyurdu.

Android/SpyC23.A isimli söz konusu yazılımın, sahte Android uygulama mağazasındaki uygulamalardan bulaştığı belirtildi.

Söz konusu zararlı yazılıma ilişkin açıklamalarda bulunan araştırmacılar, uygulamaları yalnızca Google Play Store üzerinden yüklemeleri konusunda kullanıcılara uyarılarda bulundu.

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