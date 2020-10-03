Android kullanıcıları dikkat! Konuşmalarınız kaydedilebilir
ESET araştırmacıları, Andorid kullanıcılarını etkileyen kötü amaçlı bir yazılım keşfettiklerini duyurdu.
Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı bulunun Android, yeni bir güvenlik açığıyla gündeme geldi. Güvenlik şirketi ESET araştırmacıları, Android işletim sisteminde kullanıcıların aramalarını kaydedip kişilerine ve özel mesajlarına erişebilen yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfettiklerini duyurdu.
Android/SpyC23.A isimli söz konusu yazılımın, sahte Android uygulama mağazasındaki uygulamalardan bulaştığı belirtildi.
Söz konusu zararlı yazılıma ilişkin açıklamalarda bulunan araştırmacılar, uygulamaları yalnızca Google Play Store üzerinden yüklemeleri konusunda kullanıcılara uyarılarda bulundu.