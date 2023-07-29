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Teknoloji Android deprem uyarısı başarısız mı oldu? Google açıkladı
Teknoloji

Android deprem uyarısı başarısız mı oldu? Google açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-07-29 22:37:00 -
Android deprem uyarısı başarısız mı oldu? Google açıkladı

Android deprem uyarı sistemi Kahramanmaraş merkezli depremlerde çalışmadı mı? Google resmi açıklama yaptı.

6 Şubat tarihinde Kahranmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında gözler teknoloji devlerine çevrildi. Özellikle Android üzerinden deprem uyarı sistemine sahip olan Google’ın 6 Şubat ve sonrasında başarısız olduğu iddia edildi. Ancak şirketten gelen açıklama ise artçılar da dahil olmak üzere deprem uyarılarının gönderildiğini söylüyor.

Google: Depremi önceden tespit ettik, ama uyarılar birçok faktöre bağlı

Bu yılın başlarında Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 11 şehri etkileyen 7,8 büyüklüğündeki deprem, 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Google ise deprem algılama sisteminin çalışmaması üzerinden eleştiri altında.

BBC tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, Google’ın sismik aktiviteyi tespit etme girişimleri başarısız oldu. Android telefonlardaki ivmeölçer verilerini kullanan deprem algılama sisteminin, birçok kullanıcıyı uyarmadığını iddia etti.

Bu iddialar karşısında ise bir Google sözcüsünden açıklama geldi. Sözcünün verdiği demeçte, uyarı sisteminin çalıştığı ve hem artçı hem de büyük depremin tespit edildiği aktarıldı. Ancak kullanıcıların uyarı almasının birçok faktöre bağlı olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili şirketten Android Authority’ye yapılan açıklama şu şekilde:
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“Android Deprem Uyarı Sistemi, deprem sarsıntılarını hızlı bir şekilde tahmin etmek ve erken uyarılar sağlamak için telefonları kullanan, türünün ilk örneği, ek bir hizmettir.

Sistemimiz Türkiye’de hem büyük depremleri hem de birçok artçı depremi tespit etmiştir. Yıkıcı bir deprem sırasında, kullanıcıların ek bir uyarıyı alıp almamalarını, fark edip etmemelerini veya harekete geçip geçmemelerini etkileyebilecek çok sayıda faktör vardır.

Kullanıcılar ayrıca gece yarısı veya önemli doğal afetler sırasında kişisel ve aile güvenliğine öncelik verirken bir uyarıyı görmeyebilir veya dikkat etmeyebilir.”

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