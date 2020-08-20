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Teknoloji Android Auto kullanıcılarına müjdeli haber! Artık o cihazlarda kullanabilecek
Teknoloji

Android Auto kullanıcılarına müjdeli haber! Artık o cihazlarda kullanabilecek

Araçlarda telefonu bağlayarak medya, navigasyon gibi ihtiyaçaları karşılayan Android Auto'nun kullanıcıları için yeni sevindiren bir haber geldi. Peki Android Auto'ya ne gibi özellikler geldi. Andorid Auto'yu hangi cihazlar kullanabilecek. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:05:00 -
Android Auto kullanıcılarına müjdeli haber! Artık o cihazlarda kullanabilecek

Google, geçtiğimiz yıllarda Android Auto kablosuz bağlanma özelliğini kendi cihazları için kullanılabilir hale getirmişti. Samsung Galaxy modellerinde de kullanılabilen kablosuz bağlanma özelliği, Android 11 ile birlikte tüm cihazlarda kullanılabilir hale gelecek. 

Android Auto için kablosuz bağlanma özelliği müjdesi

2018 yılında tanıtılan özellik ilk olarak Google Pixel modelleri için kullanılabilir hale gelmişti. Bir süre sonra Samsung Galaxy serisi ile karşımıza çıkan kablosuz bağlanma özelliği birçok kullanıcı tarafından eleştiriliyordu.

Bugün Android Auto destek sayfasını güncelleyen şirket, Android 11 ile birlikte özelliğin tüm cihazlar üzerinden kullanılabilir olacağını not düştü. Android 11.0’a sahip herhangi bir akıllı telefonun kablosuz bağlanme özelliğini kullanabileceğini belirten Google, özelliğin kullanılabilmesi için 5 GHz Wi-Fi gerektiğinin altını çiziyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan araç içi 5 GHz Wi-Fi ile ilgili bazı kurallar nedeniyle ne yazık ki Android 11 işletim sistemi olsa dahi bazı araç sahipleri kullanamayacak. Ayrıca Rusya ve Japonya gibi yasaklı ülkelerde de bu özellik devre dışı olacak.

BMW, Audi ve Mercedes gibi otomobil üreticileri araçlarının uyumlu hale gelebilmesi için güncellemeleri sunmaya başladı.

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