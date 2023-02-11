Android 14 alabilecek telefonlar belli oldu!
Samsung yeni telefonlarına 4 işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıl da güvenlik güncellemesi desteği verdiğini belirtiyor. Google Pixel telefonlardan bile 1 yıl daha fazla. Samsung aylık güncellemeler konusunda da istikrarlı.
Samsung kullanıcıları Android 14 güncellemesinin telefonlarına ya da tabletlerine gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Sammobile sitesi Android 14 alabilecek Samsung telefonların listesini paylaştı. Yeni işletim sistemi güncellemesinin ekim ayında One UI 6 ile yayınlanması bekleniyor. Büyük ihtimalle de ilk güncellemesi S23 modelleri alacaktır.
Listenin doğrulanmadığını belirtelim. Listede değişiklikler olabilir, Samsung tarafından başka telefonlar eklenebilir.
Android 14 güncellemesi alması beklenen Samsung telefonlar ve tabletler listesi şu şekilde:
- Galaxy S serisi
-Galaxy S23 Ultra
-Galaxy S23+
-Galaxy S23
-Galaxy S22 Ultra
-Galaxy S22+
-Galaxy S22
-Galaxy S21 FE
-Galaxy S21 Ultra
-Galaxy S21+
-Galaxy S21
-Galaxy Z serisi
-Galaxy Z Fold 4
-Galaxy Z Flip 4
-Galaxy Z Fold 3
-Galaxy Z Flip 3
-Galaxy A serisi
-Galaxy A73
-Galaxy A72
-Galaxy A53
-Galaxy A52 (A52 5G, A52s)
-Galaxy A33
-Galaxy A23
-Galaxy A14
-Galaxy A13
-Galaxy A04s
-Galaxy M serisi
-Galaxy M53 5G
-Galaxy M33 5G
-Galaxy M23
-Galaxy Xcover
-Galaxy Xcover 6 Pro
-Galaxy tabletler
-Galaxy Tab S8 Ultra
-Galaxy Tab S8+