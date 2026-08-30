Melatonin kullananlara kalp uyarısı: Kalp yetmezliği riski yüzde 90 daha yüksek

Uykuya yardımcı olması için yaygın olarak kullanılan melatonin takviyelerinin uzun süreli kullanımıyla ilgili dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. 130 binden fazla kişinin sağlık kayıtlarının incelendiği çalışmada, uzun süre melatonin kullananlarda kalp yetmezliği, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırma, SUNY Downstate/Kings County Primary Care araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi.

Çalışmada kronik uykusuzluğu bulunan yetişkinlerin beş yıllık sağlık kayıtları incelendi. En az bir yıl melatonin kullandığı kayıtlara geçen kişiler, melatonin kullanmayan benzer hastalarla karşılaştırıldı.

KALP YETMEZLİĞİ RİSKİ YÜZDE 90 DAHA YÜKSEK

Beş yıllık takipte kalp yetmezliği melatonin kullananların yüzde 4.6'sında, kullanmayanların ise yüzde 2.7'sinde görüldü. Buna göre uzun süre melatonin kullananlarda kalp yetmezliği gelişme olasılığı yaklaşık yüzde 90 daha yüksek bulundu.

Kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatışlarda da belirgin fark görüldü. Melatonin grubundakilerin hastaneye yatırılma olasılığı diğer gruba göre yaklaşık 3.5 kat daha yüksekti.

Beş yıllık dönemde herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin oranı melatonin kullananlarda yüzde 7.8, kullanmayanlarda ise yüzde 4.3 olarak kaydedildi.

Araştırmanın başyazarı İç Hastalıkları Başasistanı Ekenedilichukwu Nnadi, sonuçların doğrulanması halinde doktorların uyku takviyeleri konusunda hastalara verdiği tavsiyelerin değişebileceğini belirtti.

ARAŞTIRMACILARDAN ÖNEMLİ UYARI

Araştırmacılar, sonuçların melatoninin doğrudan kalp yetmezliğine yol açtığı anlamına gelmediğinin altını çizdi. Çalışma yalnızca uzun süreli melatonin kullanımı ile kalp sorunları arasında bir bağlantı tespit etti.

Çalışmanın önemli sınırlamalarından biri, melatoninin bazı ülkelerde reçeteyle, ABD gibi ülkelerde ise reçetesiz satılması oldu. Bu nedenle melatonin kullandığı halde sağlık kayıtlarında bu bilgi bulunmayan bazı kişilerin kullanmayanlar grubuna dahil edilmiş olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar ayrıca uykusuzluğun şiddeti, depresyon ve anksiyete gibi faktörlere ilişkin yeterli veriye sahip değildi. Bu durumların hem melatonin kullanımını hem de kalp sağlığını etkileyebileceğine dikkat çekildi.