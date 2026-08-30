En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!
Türkiye'de trafikte bulunan otomobillerin illere göre yaş ortalamaları belli oldu Peki trafikteki en yaşlı araç hangi ilde. İşte il il otomobil yaşları.
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Türkiye'de trafikte bulunan otomobillerin illere göre yaş ortalamaları belli oldu Peki trafikteki en yaşlı araç hangi ilde. İşte il il otomobil yaşları.
İller arasındaki fark, Türkiye'deki otomobil parkının yaş dağılımındaki çarpıcı tabloyu ortaya koyuyor.
ŞIRNAK
BİNGÖL
TUNCELİ
BATMAN
İSTANBUL
DİYARBAKIR
HAKKARİ
SİİRT
MARDİN
MUŞ
TOKAT
NİĞDE
YOZGAT
KONYA
KARABÜK
BARTIN
AFYONKARAHİSAR
UŞAK
MANİSA
OSMANİYE
ISPARTA
AMASYA
ÇORUM
KIRIKKALE
KARAMAN
KASTAMONU
KÜTAHYA
BURDUR/ derleyen: haber7
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