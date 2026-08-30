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Otomotiv
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En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

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En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

Türkiye'de trafikte bulunan otomobillerin illere göre yaş ortalamaları belli oldu Peki trafikteki en yaşlı araç hangi ilde. İşte il il otomobil yaşları.

#1
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

İller arasındaki fark, Türkiye'deki otomobil parkının yaş dağılımındaki çarpıcı tabloyu ortaya koyuyor.

#2
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

ŞIRNAK

#3
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

BİNGÖL

#4
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

TUNCELİ

#5
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

BATMAN

#6
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

İSTANBUL

#7
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

DİYARBAKIR

#8
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

HAKKARİ

#9
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

SİİRT

#10
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

MARDİN

#11
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

MUŞ

#12
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

TOKAT

#13
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

NİĞDE

#14
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

YOZGAT

#15
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

KONYA

#16
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

KARABÜK

#17
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

BARTIN

#18
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

AFYONKARAHİSAR

#19
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

UŞAK

#20
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

MANİSA

#21
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

OSMANİYE

#22
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

ISPARTA

#23
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

AMASYA

#24
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

ÇORUM

#25
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

KIRIKKALE

#26
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

KARAMAN

#27
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

KASTAMONU

#28
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

KÜTAHYA

#29
Foto - En yaşlı otomobiller o illerde: İl il otomobil yaşları belli oldu!

BURDUR/ derleyen: haber7

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