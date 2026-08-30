Ruslan Malinovski’den kötü haber
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Süper Lig devi Trabzonspor, sakatlanan Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi sakatlık yaşadı.
İşte Trabzonspor'un açıklaması!
"Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Beşir, "Oyuncumuz Ruslan Malinovskyi'nin darbeye bağlı olarak sol diz iç kısmında oluşan ağrı nedeniyle yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, diz iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi saptanmış olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı."