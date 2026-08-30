Verdikleri karar herkesi şaşırttı! Yurt dışındaki kariyeri bırakıp çiftçi oldular!

"TOPRAKTA, KÖYDE, KIRSALDA BEREKET VAR" Çiftliği kurma amaçlarının çocuklarını toprağın içinde büyütmek olduğunu vurgulayan Gök, "Kurumsal kariyerimizi, şehir hayatını terk ederek araziyi satın aldık. Çocuklarımız mümkün olduğunca doğal gıdalarla, doğal ortamda, hayvanları ve toprağı tanıyarak büyüsünler istedik. 5 sene önce toprağı ekip dikmeye başladık. Tavuklarımız ve koyunlarımız oldu. Ata tohumları ektik. İlk etapta amacımız sadece çocuklarımızı doğal şekilde besleyebilmekti. Üretimi artırdıkça işin ticari boyutuna geçerek ürettiklerimizi insanlarla buluşturmaya başladık. Artık organik sertifikalı tarım yapıyoruz. Yetiştirdiklerimizin hiçbirinde kimyasal gübre ve ilaç kullanmıyoruz. Toprakta, köyde, kırsalda bereket var. Zor tarafları da var fakat manevi huzuru çok daha fazla. Bu işler cesur kararlar alabilmeyi istiyor. Biraz aklınızı çalıştırırsanız, teknoloji, yapay zekayı, sosyal medyayı kullanırsanız mutlaka karşılığını buluyorsunuz. Yetiştirdiklerinizden eminseniz ticari olarak hem gönlünüzü hem de cebinizi doyuruyorsunuz." dedi.