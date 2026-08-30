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Verdikleri karar herkesi şaşırttı! Yurt dışındaki kariyeri bırakıp çiftçi oldular!

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Verdikleri karar herkesi şaşırttı! Yurt dışındaki kariyeri bırakıp çiftçi oldular!

İzmir'de yaşayan ve yurt dışındaki kariyerlerini bırakarak çiftçiliğe başlayan Sırma (39) ve Bekir Gök (41) çifti, Foça'da kendilerine çiftlik kurdu.

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Foto - Verdikleri karar herkesi şaşırttı! Yurt dışındaki kariyeri bırakıp çiftçi oldular!

YURT DIŞINDA İNŞA ETTİKLERİ KARİYERLERİNİ BIRAKTILAR İzmir'de yaşayan, ABD ve İngiltere'de uluslararası ticaret alanında eğitim alan ve uzun süre gıda sektöründe çalışan Sırma Gök ile Danimarka'da ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi alıp, global ve yerel şirketlerde satış ve ticaret alanlarında yöneticilik yapan Bekir Gök, 2019'da doğan ikiz çocukları Ege ve Ceyhan'ı doğanın içerisinde büyütebilmek için bir karar alarak, kariyerlerini bıraktı.

#2
Foto - Verdikleri karar herkesi şaşırttı! Yurt dışındaki kariyeri bırakıp çiftçi oldular!

2021 yılında İzmir'in Foça ilçesine taşınarak kendi çiftçiliklerini kuran Gök çifti, sertifikalı organik tarım yapıyor, tavukları, koyunları ve inekleriyle birlikte üretimin içinde bir yaşam sürdürüyor.

#3
Foto - Verdikleri karar herkesi şaşırttı! Yurt dışındaki kariyeri bırakıp çiftçi oldular!

Yurt dışında uluslararası ticaret alanında eğitim aldığını, ardından Türkiye'ye dönerek 10 sene beyaz yakalı olarak çalıştığını söyleyen Sırma Gök, çocuklarının doğumundan sonra çiftliği almaya karar verdiklerini belirtti.

#4
Foto - Verdikleri karar herkesi şaşırttı! Yurt dışındaki kariyeri bırakıp çiftçi oldular!

"TOPRAKTA, KÖYDE, KIRSALDA BEREKET VAR" Çiftliği kurma amaçlarının çocuklarını toprağın içinde büyütmek olduğunu vurgulayan Gök, "Kurumsal kariyerimizi, şehir hayatını terk ederek araziyi satın aldık. Çocuklarımız mümkün olduğunca doğal gıdalarla, doğal ortamda, hayvanları ve toprağı tanıyarak büyüsünler istedik. 5 sene önce toprağı ekip dikmeye başladık. Tavuklarımız ve koyunlarımız oldu. Ata tohumları ektik. İlk etapta amacımız sadece çocuklarımızı doğal şekilde besleyebilmekti. Üretimi artırdıkça işin ticari boyutuna geçerek ürettiklerimizi insanlarla buluşturmaya başladık. Artık organik sertifikalı tarım yapıyoruz. Yetiştirdiklerimizin hiçbirinde kimyasal gübre ve ilaç kullanmıyoruz. Toprakta, köyde, kırsalda bereket var. Zor tarafları da var fakat manevi huzuru çok daha fazla. Bu işler cesur kararlar alabilmeyi istiyor. Biraz aklınızı çalıştırırsanız, teknoloji, yapay zekayı, sosyal medyayı kullanırsanız mutlaka karşılığını buluyorsunuz. Yetiştirdiklerinizden eminseniz ticari olarak hem gönlünüzü hem de cebinizi doyuruyorsunuz." dedi.

#5
Foto - Verdikleri karar herkesi şaşırttı! Yurt dışındaki kariyeri bırakıp çiftçi oldular!

"VERİM ALMAYA BAŞLADIĞIM DÖNEMİNDE KURUMSALA VEDA ETTİM" Kurumsal kariyerini tam da verim almaya başladığı dönemde bıraktığını söyleyen Bekir Gök, "34 yaşındayken kurumsal kariyerimin tam verim almaya başladığım döneminde, 2020-2021 yılında çiftliğimizi kurup kurumsal hayata veda ettim." dedi.

#6
Foto - Verdikleri karar herkesi şaşırttı! Yurt dışındaki kariyeri bırakıp çiftçi oldular!

İktisat bölümünden mezun olduğunu, Danimarka'da yüksek lisans eğitimi aldığını aktaran Gök, gıda sektöründe çalıştığını, global ve yerel firmalarda satın alma, tedarik zinciri yöneticiliği yaptığını söyleyerek, "2020 yılında kariyerimi organik gıda şirketinde üst düzey yöneticiyken tamamladım ve çocuklarımızın doğumu üzerine bu hayata geçişi sağladık. Bu hayat tarzı hem çiftçiliği hem girişimciliği hem aile birliğini motive ediyor. Çocuklarınızla, eşinizle konforlu vakit geçiriyorsunuz. Çaktığınız her çivi kendinize, geleceğinize, çocuklarınıza yatırım olarak dönüyor." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Verdikleri karar herkesi şaşırttı! Yurt dışındaki kariyeri bırakıp çiftçi oldular!

"İŞİMİZİ KURUMSAL TECRÜBELERİMİZDEN FAYDALANARAK YÖNETİYORUZ" Dedesi, babası ve amcalarının da çiftçi olduğunu söyleyen Gök, "Eğitimim ve özel sektörde edindiğim kurumsal tecrübeyle bu işe girdim. İşimizi kurumsal tecrübelerimizden faydalanarak yönetiyoruz." dedi.

#8
Foto - Verdikleri karar herkesi şaşırttı! Yurt dışındaki kariyeri bırakıp çiftçi oldular!

"İNSANLARA CESUR OLMALARINI TAVSİYE EDİYORUM" "İnsanlara cesur olmalarını tavsiye ediyorum. 'Aman düzeninizi bozmayın' laflarına kulaklarını tıkamalarını istiyorum. Çünkü ülkemizin özellikle tarımda genç girişimcilere ihtiyacı var.

#9
Foto - Verdikleri karar herkesi şaşırttı! Yurt dışındaki kariyeri bırakıp çiftçi oldular!

Bu iş hem manevi olarak tatmin edecek gelirlerini sağlayacak hem çocuklarına aktarabilecekleri güzel bir örnek oluşturacak. Çocuklarımız burada doğayla yaşamayı öğrenirken sadece tüketimi değil, aynı zamanda üretmeyi de öğreniyorlar."

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