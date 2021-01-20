Android 12 ne zaman çıkacak? Android 12 özellikleri neler?
Android 12 ne zaman gelecek? Google uzun süredir üzerinde çalıştığı ve milyonlarca telefona pek çok yenilik getirecek olan mobil işletim sistemi Android 12’de geri sayım sürerken Android 12’nin özellikleri de belli olmaya başladı. Android 12 tıpkı yakındaki cihazlarla veri paylaşımı yapıldığı gibi, Wi-Fi paylaşımı da yapılabilecek. Peki Android 12 özellikleri neler? Android 12 hangi telefonları destekleyecek?
Geçen sene 8 Eylül görücüye çıkan Android 11 gibi, Android 12 de yakın bir tarihte kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Google, Android 10 işletim sistemiyle birlikle mobil cihazlardaki Wi-Fi paylaşımını kolaylaştırmıştı ve ortaya çıkan bilgilere göre Android 12’de bu kolaylık yeni bir boyut kazanacak. Yeni özellikle birlikte tıpkı yakındaki cihazlarla veri paylaşımı yapıldığı gibi, Wi-Fi paylaşımı da yapılabilecek. Gelmesi planlanan özellikle Wi-Fi paylaşımı yapacak olan kullanıcıyla birlikte Wi-Fi ağına bağlanmak isteyen kullanıcının, telefonunda göreceği bildirime onay vermesi gerekecek. “Yakındakilerle Paylaş” özelliğine sahip olan her cihaz, bu yeni özellikten faydalanabilecek.
Android 12 hangi telefonları destekleyecek?
Google:
Pixel 2/2 XL
Pixel 3/3 XL
Pixel 3a/3a XL
Pixel 4/4XL
Samsung:
Galaxy S20/S20+/S20 Ultra
Galaxy Note 10/10+/10+ 5G
Galaxy S10/S10 Plus/S10e/S10+ 5G
Galaxy S9/S9+
Galaxy M31
Galaxy A71
Galaxy A10/10s/A10e
Galaxy A91
Galaxy A50/A50s
Galaxy A30/A30s
Galaxy A90/A90 5G
Galaxy A51
Nokia:
Nokia 8.1
Nokia 8.2 5G
Nokia 7.2
Nokia 6.2
Nokia 5.3
Nokia 4.2
Nokia 1.3
Nokia 1 Plus
Nokia 2.3
Nokia 3.2
OnePlus:
OnePlus 8/8 Pro
OnePlus 7/7 Pro
OnePlus 7T/7T Pro
OnePlus 6/6T
Redmi:
Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max
Redmi K30 Pro/K30 5G
Redmi K20/K20 Pro Premium
Redmi Note 8/Note 8 Pro
Xiaomi:
Mi Note 10/Mi Note 10 Pro
Mi 9 Pro/MI 9 Pro 5G
Mi A3
Mi CC9/CC9e
Mi 9T/Mi 9T Pro
Poco F2 Pro
Poco X2
Huawei:
Huawei P30/P30 Pro/P30 Lite
Huawei Mate 20/Mate 20 Pro
Huawei Mate 20X
Huawei Mate 20 RS
Huawei P20/P20 Pro
Honor:
Honor V20/View 20
Honor 20/20 Pro
Honor 10 Youth Edition
Honor Magic 2
Honor 20i
Honor 30/30 Pro
Realme:
Realme 3/3 Pro
Realme 5/5 Pro
Realme X
Realme X2 Pro
Realme XT
Realme X30 5G
Realme 6/6i/6i Pro
Oppo:
Oppo Find X2/X2 Pro
Oppo Reno3 5G/Reno3 Pro 5G
Oppo Reno3 Youth
Oppo Reno2/Reno 2 F/Reno2 Z
Oppo F11/F11 Pro
Oppo F15
Oppo Reno Ace
Oppo Reno 10 x zoom
Oppo Ace2
Oppo A9 (2020)
Oppo A5 (2020)
Vivo:
Vivo NEX 3S 5G
Vivo NEX 3
Vivo IQOO 3 5G
Vivo X30/X30 Pro
Vivo V17
Vivo V15/V15 Pro
Sony:
Sony Xperia 1 II
Sony Xperia 10 II
LG:
LG V50 ThinQ 5G/V50S ThinQ 5G
LG G8X ThinQ
LG V40 ThinQ
LG V35 ThinQ
LG V30S ThinQ
Asus:
Asus ZenFone 6
Asus ROG Phone 2