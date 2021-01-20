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Teknoloji Android 12 ne zaman çıkacak? Android 12 özellikleri neler?
Teknoloji

Android 12 ne zaman çıkacak? Android 12 özellikleri neler?

Android 12 ne zaman gelecek? Google uzun süredir üzerinde çalıştığı ve milyonlarca telefona pek çok yenilik getirecek olan mobil işletim sistemi Android 12’de geri sayım sürerken Android 12’nin özellikleri de belli olmaya başladı. Android 12 tıpkı yakındaki cihazlarla veri paylaşımı yapıldığı gibi, Wi-Fi paylaşımı da yapılabilecek. Peki Android 12 özellikleri neler? Android 12 hangi telefonları destekleyecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 12:42:00 - 2021-01-20 12:43:04
Android 12 ne zaman çıkacak? Android 12 özellikleri neler?

Geçen sene 8 Eylül görücüye çıkan Android 11 gibi, Android 12 de yakın bir tarihte kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Google, Android 10 işletim sistemiyle birlikle mobil cihazlardaki Wi-Fi paylaşımını kolaylaştırmıştı ve ortaya çıkan bilgilere göre Android 12’de bu kolaylık yeni bir boyut kazanacak. Yeni özellikle birlikte tıpkı yakındaki cihazlarla veri paylaşımı yapıldığı gibi, Wi-Fi paylaşımı da yapılabilecek. Gelmesi planlanan özellikle Wi-Fi paylaşımı yapacak olan kullanıcıyla birlikte Wi-Fi ağına bağlanmak isteyen kullanıcının, telefonunda göreceği bildirime onay vermesi gerekecek. “Yakındakilerle Paylaş” özelliğine sahip olan her cihaz, bu yeni özellikten faydalanabilecek.

Android 12 hangi telefonları destekleyecek?

Google:

Pixel 2/2 XL

Pixel 3/3 XL

Pixel 3a/3a XL

Pixel 4/4XL

Samsung:

Galaxy S20/S20+/S20 Ultra

Galaxy Note 10/10+/10+ 5G

Galaxy S10/S10 Plus/S10e/S10+ 5G

Galaxy S9/S9+

Galaxy M31

Galaxy A71

Galaxy A10/10s/A10e

Galaxy A91

Galaxy A50/A50s

Galaxy A30/A30s

Galaxy A90/A90 5G

Galaxy A51

Nokia:

Nokia 8.1

Nokia 8.2 5G

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 5.3

Nokia 4.2

Nokia 1.3

Nokia 1 Plus

Nokia 2.3

Nokia 3.2

OnePlus:

OnePlus 8/8 Pro

OnePlus 7/7 Pro

OnePlus 7T/7T Pro

OnePlus 6/6T

Redmi:

Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max

Redmi K30 Pro/K30 5G

Redmi K20/K20 Pro Premium

Redmi Note 8/Note 8 Pro

Xiaomi:

Mi Note 10/Mi Note 10 Pro

Mi 9 Pro/MI 9 Pro 5G

Mi A3

Mi CC9/CC9e

Mi 9T/Mi 9T Pro

Poco F2 Pro

Poco X2

Huawei:

Huawei P30/P30 Pro/P30 Lite

Huawei Mate 20/Mate 20 Pro

Huawei Mate 20X

Huawei Mate 20 RS

Huawei P20/P20 Pro

Honor:

Honor V20/View 20

Honor 20/20 Pro

Honor 10 Youth Edition

Honor Magic 2

Honor 20i

Honor 30/30 Pro

Realme:

Realme 3/3 Pro

Realme 5/5 Pro

Realme X

Realme X2 Pro

Realme XT

Realme X30 5G

Realme 6/6i/6i Pro

Oppo:

Oppo Find X2/X2 Pro

Oppo Reno3 5G/Reno3 Pro 5G

Oppo Reno3 Youth

Oppo Reno2/Reno 2 F/Reno2 Z

Oppo F11/F11 Pro

Oppo F15

Oppo Reno Ace

Oppo Reno 10 x zoom

Oppo Ace2

Oppo A9 (2020)

Oppo A5 (2020)

Vivo:

Vivo NEX 3S 5G

Vivo NEX 3

Vivo IQOO 3 5G

Vivo X30/X30 Pro

Vivo V17

Vivo V15/V15 Pro

Sony:

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 10 II

LG:

LG V50 ThinQ 5G/V50S ThinQ 5G

LG G8X ThinQ

LG V40 ThinQ

LG V35 ThinQ

LG V30S ThinQ

Asus:

Asus ZenFone 6

Asus ROG Phone 2

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