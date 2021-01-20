Android 12 ne zaman çıkacak? Android 12 özellikleri neler?

Geçen sene 8 Eylül görücüye çıkan Android 11 gibi, Android 12 de yakın bir tarihte kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Google, Android 10 işletim sistemiyle birlikle mobil cihazlardaki Wi-Fi paylaşımını kolaylaştırmıştı ve ortaya çıkan bilgilere göre Android 12’de bu kolaylık yeni bir boyut kazanacak. Yeni özellikle birlikte tıpkı yakındaki cihazlarla veri paylaşımı yapıldığı gibi, Wi-Fi paylaşımı da yapılabilecek. Gelmesi planlanan özellikle Wi-Fi paylaşımı yapacak olan kullanıcıyla birlikte Wi-Fi ağına bağlanmak isteyen kullanıcının, telefonunda göreceği bildirime onay vermesi gerekecek. “Yakındakilerle Paylaş” özelliğine sahip olan her cihaz, bu yeni özellikten faydalanabilecek.

Android 12 hangi telefonları destekleyecek?

Google:

Pixel 2/2 XL

Pixel 3/3 XL

Pixel 3a/3a XL

Pixel 4/4XL

Samsung:

Galaxy S20/S20+/S20 Ultra

Galaxy Note 10/10+/10+ 5G

Galaxy S10/S10 Plus/S10e/S10+ 5G

Galaxy S9/S9+

Galaxy M31

Galaxy A71

Galaxy A10/10s/A10e

Galaxy A91

Galaxy A50/A50s

Galaxy A30/A30s

Galaxy A90/A90 5G

Galaxy A51

Nokia:

Nokia 8.1

Nokia 8.2 5G

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 5.3

Nokia 4.2

Nokia 1.3

Nokia 1 Plus

Nokia 2.3

Nokia 3.2

OnePlus:

OnePlus 8/8 Pro

OnePlus 7/7 Pro

OnePlus 7T/7T Pro

OnePlus 6/6T

Redmi:

Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max

Redmi K30 Pro/K30 5G

Redmi K20/K20 Pro Premium

Redmi Note 8/Note 8 Pro

Xiaomi:

Mi Note 10/Mi Note 10 Pro

Mi 9 Pro/MI 9 Pro 5G

Mi A3

Mi CC9/CC9e

Mi 9T/Mi 9T Pro

Poco F2 Pro

Poco X2

Huawei:

Huawei P30/P30 Pro/P30 Lite

Huawei Mate 20/Mate 20 Pro

Huawei Mate 20X

Huawei Mate 20 RS

Huawei P20/P20 Pro

Honor:

Honor V20/View 20

Honor 20/20 Pro

Honor 10 Youth Edition

Honor Magic 2

Honor 20i

Honor 30/30 Pro

Realme:

Realme 3/3 Pro

Realme 5/5 Pro

Realme X

Realme X2 Pro

Realme XT

Realme X30 5G

Realme 6/6i/6i Pro

Oppo:

Oppo Find X2/X2 Pro

Oppo Reno3 5G/Reno3 Pro 5G

Oppo Reno3 Youth

Oppo Reno2/Reno 2 F/Reno2 Z

Oppo F11/F11 Pro

Oppo F15

Oppo Reno Ace

Oppo Reno 10 x zoom

Oppo Ace2

Oppo A9 (2020)

Oppo A5 (2020)

Vivo:

Vivo NEX 3S 5G

Vivo NEX 3

Vivo IQOO 3 5G

Vivo X30/X30 Pro

Vivo V17

Vivo V15/V15 Pro

Sony:

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 10 II

LG:

LG V50 ThinQ 5G/V50S ThinQ 5G

LG G8X ThinQ

LG V40 ThinQ

LG V35 ThinQ

LG V30S ThinQ

Asus:

Asus ZenFone 6

Asus ROG Phone 2