Fenerbahçe YouTube hesabı çalındı. Çalınan hesabın ismi 'Andrew Tate' olarak değiştirildi. Ayrıca sarı-lacivertli kulübe ait olan tüm içerikler silindi. Hesabın isminin 'Andrew Tate' olmasıyla birlikte pek çok kişi 'Andrew Tate kim ne?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Andrew Tate nedir? Andrew Tate kim?

Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Yaşanan olayın ardından içerikler tekrar yüklenmese de hesap ismi yeniden Fenerbahçe SK olarak düzeltildi. Hesabı kimin niye çaldığına ilişkin bir açıklama yok. Ancak 'Andrew Tate' tahminen bir ad-soyadı ifade ediyor. Andrew Tate isimli bir kickboks sporcusu bulunuyor. Ancak bu ismin tamamen dikkat çekmek için kullanıldığı tahmin ediliyor.