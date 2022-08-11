Andrea Belotti kim kaç yaşında? Andrea Belotti oynadığı takımlar:
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın ismi Andrea Belotti ile anılmaya başladı. Peki, Andrea Belotti kim kaç yaşında?
Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızı kulübün ismi son olarak İtalyan golcü Andrea Belotti ile anılmaya başlandı. Peki, Andrea Belotti kim?
Andrea Belotti kim kaç yaşında? Andrea Belotti oynadığı takımlar:
Andrea Belotti 20 Aralık 1993'te İtalya'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine 2006'da başlayan Andrea Belotti, 2012'de Albino Leffe ile profesyonel kariyerine adım attı. 2013 yılında Palermo'ya geçen Andrea Belotti, 2015'te Torino'ya imza attı.Torino formasıyla 251 maça çıkan Andrea Belotti, 113 gol atıp 28 asist yaptı.
Andrea Belotti ayrıca İtalya Milli Takımı formasıyla çıktığı 44 maçta 12 gol kaydetti.