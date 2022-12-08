Andız pekmezi nedir? Andız pekmezinin faydaları nelerdir? Andız pekmezi nasıl yapılır, gerçek andız pekmezi nasıl anlaşılır?

Andız pekmezi nedir? Andız pekmezinin faydaları nelerdir?

Andız pekmezi sağlık için faydalı besinler arasında yer alır. Anız ağacının meyvesinden elde edilen bu pekmez diğer pekmezlerin aksine daha acımsı bir tada sahiptir. Çam türü olan andız ağacının meyvesinden yapılan andız pekmezinin Türkiye'de yetiştiği yerler ise Akdeniz Bölgesi'dir.

Andız pekmezi fiyatı: “Ucuz mal alacak kadar zengin değilim” sözüne paralel olarak, bir ürün ucuz ise toplum olarak altında bir bit yeniği ararız. Bu yaklaşım çoğu zaman bizi yanıltmaz. Ancak söz konusu besinler ise bazen haksız duruma çıkartabilir. Satın alınacak besine ödenecek para ile besleyici değeri arasında ilişki aranmalıdır.

Her besin grubu için pahalı ve ucuz alternatifler vardır. Örnek olarak; etin fiyatı, yumurta ve kurubaklagillerden çok daha pahalıdır. Halbuki gereksinmemiz olan proteini, çok daha ucuza sağlayabilmektedir. Benzer şekilde elma ile muz, istavrit ile lüfer hemen hemen aynı değerdedir. Fakat elma ve istavritin fiyatı çok daha ucuzdur. Mevsimlik sebze ve meyveler, turfanda olanlardan daha ucuz, lezzetli ve besleyicidir. Hatta süt gazlı içeceklerden, yapraklı marul göbeklisinden, bulgur pirinçten, lor peyniri ise kaşar peynirinden daha besleyicidir ve fiyatı da daha ucuzdur. Her zaman için besleyici değeri yüksek, fiyatı ucuz olan alternatif tercih edilmelidir.

BAL MI PEKMEZ Mİ?

Örnek olarak; bal ile kıyaslandığında demir, çinko, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller açısından çok daha besleyici olan pekmez, fiyat açısından da daha hesaplıdır. Tüm bunlara karşılık insanların gözünde balın daha sağlıklı olduğu görüşü hakimdir.

PEKMEZ NELERE İYİ GELİR?

Halbuki kansızlık denilince ilk akla gelen besinlerden biridir pekmez. Ağız içinde yer alan ve aft diye tabir edilen yaralarda pekmez tavsiye edilmektedir. Bal gibi bronşite iyi gelmektedir ve aynı zamanda balgam söktürücü etkisi vardır. İshal tedavisinde de sıklıkla başvurulan besinlerden biri olan pekmezin özellikle son zamanlarda popülerliği artan bir türü de andız pekmezidir.(hürriyet)

ANDIZ PEKMEZİ NASIL YAPILIR?

Andız, Doğu Akdeniz bölgesinde görülen bir çam türüdür. Pekmez bu ağacın kozalaklarından elde edilir.

ANDIZ PEKMEZİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İçerdiği yağ asitleri sayesinde antioksidan özellik göstermektedir. Böylelikle vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olmaktadır. Kalp ve damar hastalıklarından koruyucu etkiler içermektedir. Tadı biraz acımsı olsa da şifa kaynağıdır.

ANDIZ PEKMEZİ NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Çocuklar için sabah akşam bir tatlı kaşığı, yetişkinler için ise bir yemek kaşığı tüketilebilir. Arzu edilirse suya karıştırılarak da içilebilir.

Andız pekmezi nasıl yapılır?

Andız pekmezi yaparken, ağacın meyveleri ve kozalakları toplanır, en az iki gün boyunca kuruması için bekletilir. Daha sonra ezerek ya da kırarak büyük kazanlarda kaynatılır, suyu süzülerek meyvelerden ayrılır. Ayrılan bu su, yoğunlaşıp kıvamı tutturuluncaya kadar saatlerce karıştırılarak kaynatılır.

Andız pekmezi faydaları Saraçoğlu

Andız pekmezi eşsiz bir öksürük şurubudur. Geçmeyen inatçı öksürükleri anında yok eder. *Gut hastalığını önleyicidir*Alerji, kaşıntı ve egzama, sedef hastalığına çok faydalıdır. *Kalbi ve damarlarını korur*Vücudumuzdaki biriken toksinleri dışarı atmamıza yardımcı olur*Bağırsak sistemi için oldukça faydalıdır.

Gerçek andız pekmezi nasıl anlaşılır?

Doğallığını tespit etmek için bir bardağa pekmez alındıktan sonra üzerine su ilave edilmelidir. Su dökülme esnasında pekmezin rengi suya karışıyor ve rengini suya veriyorsa gerçek pekmezdir. Ancak suyu dökerken pekmez dipte kalıyor ise bu durumda şekerden yapılmıştır.