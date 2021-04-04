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Medya 'Andımız' videosu mahalleyi karıştırdı: Kemalistlerden Fox dizisine boykot!
Medya

'Andımız' videosu mahalleyi karıştırdı: Kemalistlerden Fox dizisine boykot!

Masumiyet dizisinin oyuncuları Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın TikTok'ta paylaştığı andımız videosu Kemalist mahalleyi karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 22:33:00 -

Yabancı sermayeli Fox Tv'de yayımlanan Masumiyet dizisinin oyunları Serkay Tütüncü ve Deniz Işın, TikTok'taki bir seslendirme uygulaması ile andımız videosu çekti. Videodaki ifadelerden rahatsız olan Kemalist mahallede 'Masumiyet' boykotu başladı.

Twitterda boykot ilanı

Sosyal medya hesabı twitterdan paylaşımda bulunan kullanıcılar, Fox Tv'nin Masumiyet dizisini boykot etme kararı aldı.

'Gereksiz yere linç etmeyin'

Öte yandan tepkilere ilişkin açıklamada bulunan Serkay Tütüncü, şunları söyledi: "Orada komik bir durum var. Gülüp geçebilirsiniz. Komik gelmiyorsa kapatabilirsiniz ama insanları böyle gereksiz yere linç etmeyin. Bir de benim hassas bir konum. Milliyetçi damarıma basmayın."

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