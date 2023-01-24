Anderson Talisca ateşi yakıldı! Aboubakar'dan kritik hamle...

Anderson Talisca için Beşiktaş iddiaları gündemdeki yerini korurken Aboubakar'dan çok çarpıcı açıklama geldi. Anderson Talisca sorusuna cevap veren deneyimli golcü, “Buraya gelmek isterse tabii ki ‘Come to Beşiktaş' çağrısında bulunurum” ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca transferine dair flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar, Anderson Talisca için çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Beşiktaşlıları heyecanlandıran o açıklamanın detayları...

Akşam'a göre; Beşiktaş'ta oynadığı dönemde büyük izler bırakan Anderson Talisca'nın geri döneceğine dair iddialar bir süredir basında yer alıyordu. Eski yıldıza kapıları sonuna kadar açan Beşiktaş, oyuncunun yüksek maaşına takılıyordu. Öte yandan Anderson Talisca'ya dair Aboubakar'dan flaş bir açıklama geldi.

"ANDERSON TALISCA'YA ÇAĞRIDA BULUNURUM"

Aboubakar için düzenlenen basın toplantısında oyuncuya Anderson Talisca sorusu da soruldu. Deneyimli golcü eski takım arkadaşıyla yeniden bir arada olmaktan mutluluk duyacağını belirtti. "Anderson Talisca dönmek isterse tabii ki 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulunurum' diyen Aboubakar, taraftarları heyecanlandırdı.