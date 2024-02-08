Anderson Niangbo, Konyaspor’da: Gelirse Türkiye’yi ayağa kaldırır demişlerdi! Bir yolunu buldu: Önemli derece...
Kocaelispor'da Tanque'nin ayrılışının ardından Başkan Engin Koyun önemli derecede bir transfer atağı yaptı “Daha iyisini alacağız” şeklinde camiaya umut veren bir açıklamada...
Konyaspor, Fildişili orta saha oyuncusu Anderson Niangbo ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Asbaşkanlardan Mehmet Ali Görgülü hazır bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Anderson Niangbo'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz” notu yer aldı.
24 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusu, kariyerinde RB Salzburg, KAA Gent, Sturm Graz, Aktobe takımlarında forma giydi.
Niangbo, yeşil-beyazlı ekipte 7 numaralı formayı giyecek.
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