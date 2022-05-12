Anderlecht-Antwerp maçı ne zaman hangi kanalda? Anderlecht-Antwerp CANLI
Belçika Pro League'de şampiyonluk için son derece önemli maçta Anderlecht ile Royal Antwerp karşı karşıya gelecek. Peki, Anderlecht-Antwerp maçı hangi kanalda?
Profesyonel futbol liglerinde adım adım sona yaklaşılıyor. Belçika Pro League'de şampiyonluk için kritik maçta Anderlecht ile Antwerp karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Anderlecht-Antwerp maçı ne zaman hangi kanalda? Anderlecht-Antwerp CANLI
Lig üçüncüsü Anderlecht ile dördüncü sıradaki Antwerp bu akşam yani 12 Mayıs Perşembe gecesi karşı karşıya gelecek. Anderlecht-Antwerp maçı TSİ 21.30'da başlayacak. Lotto Park'ta oynanacak mücadele tivibu Spor 2'den naklen yayımlanacak.