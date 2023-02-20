Ancelotti'den bomba uyarı! Türkiye'ye büyük saygısızlık...

La Liga devi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçında hakarete uğrayan oyuncusu Vinicius Jr ve saygı duruşunun bölünmesi hakkında konuştu.

İspanya La Liga'da 18 Şubat günü Osasuna, sahasında Real Madrid'i konuk etti.

Konuk ekip maçı 2-0 kazanırken; maça damga vuran olay henüz ilk düdük çalmadan yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Türkiye ve Suriye vatandaşları için yapılan saygı duruşu Osasunalı taraftarların Vinicius Jr.'a hakaretiyle bölündü. Haber7'ye göre; Brezilyalı oyuncuya saygı duruşunun sessizliği esnasında tribünlerden "o... çocuğu" diyerek küfür edildi.

Ancelotti: Türkiye ve Suriye’ye de saygısızlıktır!

Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü Carlo Ancelotti, yaşanan durum hakkında açıklamalarda bulundu.

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İtalyan teknik adam açıklamasında; “Bir dakikalık saygı duruşu sırasında olanlar, Vinicius’a olduğu kadar Türkiye ve Suriye’ye de saygısızlıktır! Vinicius maçta ise her zamanki gibi muhteşemdi. Fiziksel nitelikleri olağanüstüydü. Maçın kazananı o oldu.” dedi.