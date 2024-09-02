Ancelotti sonunda Arda Güler’i çıldırttı! Milli oyuncu sahayı terk etti: ‘Yeter artık’
Fenerbahçe’den Real Madrid'e transfer olan ve tüm dünyanın yeteneklerini hayranlıkla izlediği Arda Güler’in yeterli süreyi alamaması ve Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin ısrarla milli futbolcuyu yedek kulübesinde tutması Türk taraftarları çıldırttı.
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i Kylian Mbappe'nin attığı iki golle 2-0 mağlup etti.
Arda Güler'in maç devam ederken soyunma odasına gitmesi İspanya'da gündem oldu.
Yedek kulübesinde oyuna girmeyi bekleyen Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin son değişiklik hakkını Endrick'ten yana kullanması üzerine oyuna dahil olamadı. Tabelada kendi numarasını görmeyen genç oyuncu, 89. dakikada maç bitmeden soyunma odasının yolunu tuttu.
Ancelotti’ye tepki!
Arda Güler’i sahada görmek isteyen taraftarlar Ancelotti’ye tepki gösterdi. Sosyal medyada genç oyuncuya sahip çıkan taraftarlar, Ancelotti'nin bu kararını eleştirerek 'Yeter artık Ancelotti' yorumlarında bulundu.