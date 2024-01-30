Anayurt güvenliği fuarı SEDEC, Ankara'da gerçekleştirilecek

SEDEC Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğinin desteğiyle yapılacak etkinlik, bir çok ülkeden ihtiyaç makamı, son kullanıcı ve satın alma heyetini, Türk sanayicileriyle buluşturacak.

50'den fazla ülkeden katılımcı, heyet ve delegasyonun yer alması beklenen SEDEC 2024'te, İçişleri Bakanlığı ve bağlıları Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlıları kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı makamlarından üst düzey yetkililer katılım gösterecek.

Fuarda, 3 gün boyunca sektör profesyonelleri tarafından anayurt-sınır-iç güvenlik ve tedarik zinciri konularını kapsayan konferans ve paneller gerçekleştirilirken, katılımcılar ayrıca etkinlik süresince devam eden seminer, workshop ve B2B/B2G görüşmelerine katılma hakkını elde edecek.

Önceden planlanan ikili iş görüşmeleri kapsamında yabancı orijinal ekipman üreticileri ile birinci ve ikinci seviye tedarikçileri, Türk güvenlik ve savunma sanayisi firmalarıyla buluşacak. Sektöre kayıtlı ziyaretçiler ve davetliler ise katılımcıların stantlarını gezerek firmaların yeteneklerini ve teknolojinin sunduğu imkanları yerinde görebilecek.

Türk ana yüklenici firmalarının, özellikle KOBİ'lerin, kabiliyetleri ve çözümleri, yabancı misafirlere daha yakından tanıtılacak.

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Anayurt güvenliği ihracatında Türk firmaları için önemli fırsatlar olduğuna dikkati çeken SEDEC Komite Başkanı Hilal Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgemizde ve özellikle bulunduğu coğrafyada yaşanan çatışma ve savaşlarla ülkelerin hem anayurt güvenliği hem de savunma kaynaklarını kayda değer şekilde artırdıklarını görüyoruz. Filistin-İsrail ve Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceğinin belirsizliği ve yıkıcılığıyla beraber birçok ülke sınır, hudut ve anayurt güvenliğini korumak amacıyla ciddi kaynaklar ayırmaya başladı. Orta Doğu, Asya, Pasifik ülkelerinin güvenlik ve savunma bütçelerini artırmaya başladıkları konjonktüre bugün birçok Avrupa ülkesinin de katıldığını görüyoruz. Güvenlik ve savunma tedarik zincirinde, üretim altyapısı, tasarım ve dizayn kabiliyetiyle rekabetçi teknoloji üreten ana yüklenici firmalarımızdan KOBİ ve yan sanayimize kadar tüm Türk firmalarının bu bütçelerden azami payı alması artık hedef olmalıdır."