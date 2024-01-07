Anavatan'lı ismin Anıtkabir'deki videosu olay oldu

Anavatan Partisi (ANAP) MYK üyesi Uğur Güzel Anıtkabir'de, İsmet İnönü’nün mezarında video çekerek “Ömrümü bu adamın yaptıklarını yeryüzünden silmeye adadım, ahirette yakasında olacağım. Bunun yüzünden insanlar açlık çekti.” ifadelerini kullandı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Güzel videodaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anavatan Partisi yeni merkez yönetimi olarak Anıtkabir'e geldik. Rahmetli Mustafa Atatürk'ten çok İsmet İnönü'yü ziyaret etmek istedim. Rahmetli Atatürk ölümünün son yıllarında kesinlikle onu görmek istemiyordu. Bu da ölüm korkusuyla Dolmabahçe'ye giremiyordu. Rahmetli Atatürk'ü yıllarca bir kutuda naftalinlerle tuttu. Ne zaman Celal Bayar Anıtkabir'i yaptı... Her ne hikmetse kendini tam karşısına gömdürdü. Yani adam illallah etti. Ölünce de kurtulamadı. İnsanlar İsmet İnönü'yü çok bilmiyorlar ama zaten bizim davamız Özalcılık davası. Ömrümü bu adamın yaptıklarını yer yüzünden silmeye adadım. İnşallah Allah Ömür verirse de bunu başaracağız. Anasına Fatiha okuyorum Müslüman kadın ama kendisine okumuyorum. Ruhların dirildiği gün ensesinde olacağız inşallah. İnsanlar açlıktan öldü bunun zamanında. İnsanlar unuttuğumuzu sanıyor ama unutmadık. Unutturmayacağız. Sıratta tekmeyi basacağız."

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