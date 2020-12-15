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Eğitim Anaokulu nedir ana sınıfı nedir? | Anaokulu anasınıfı farkı nedir?
Eğitim

Anaokulu nedir ana sınıfı nedir? | Anaokulu anasınıfı farkı nedir?

Anaokulu ile ana sınıfı arasındaki fark nedir? | Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimle ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından milyonlarca kişi ana sınıfı ile anaokulu arasındaki arkı araştırmaya başladı. Peki, ana sınıfı nedir? | Anaokulu ana sınıfı farkı?

Yeniakit Publisher
2020-12-15 07:42:00 -
Anaokulu nedir ana sınıfı nedir? | Anaokulu anasınıfı farkı nedir?

Ana sınıfı nedir? 14 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı yapıldı. Toplantıda pek çok önemli karar alındı. Bu kararlar arasında yüz yüze eğitime ilişkin de bir madde yer aldı. Toplantının ardından Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Twitter sayfasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.

Anaokulu nedir ana sınıfı nedir? | Anaokulu anasınıfı farkı nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamanın ardından milyonlarca kişi anaokulu ve ana sınıfı arasındaki ayrımı araştırmaya başladı. Peki, ana sınıfı nedir?

Ana sınıfı nedir?

Ana sınıfları 5-6 yaş grubundaki çocuklara hizmet verir.  Ana sınıfları ilkokullar bünyesinde yer alır.

Anaokulu nedir?

Anaokulları 3 ila 6 yaş arasındaki çocuklara eğitim veren kurumlardır. Anaokulları ilkokullara bağlı olmayan kurumlardır. Söz konusu bu kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenir.

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