Anaokulları ve kreşler açıldı mı?
Anaokulları ve kreşler açıldı mı? Anaokulları yüz yüze eğitime devam mı edecek? Anaokulu ve kreşler yarın açılıyor mu? MEB'den anaokulları için yüz yüze eğitim kararı! Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini bildirdi. İşte ayrıntılar...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararla birlikte yarından itibaren, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" denildi.