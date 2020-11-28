Yeni tip covid-19 salgını tedbirleri kapsamında eğitimde de her geçen gün yeni kararlar alınıyor. Tüm dünyada olduğu gibi salgın Türkiye'de de vaka artışı ile seyrediyor. Bu nedenle gerekli mercilerden tedbir kararları geliyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen resmi yazıda okul öncesi eğitimde uzaktan eğitim kararı il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bırakılmıştı. Hangi illerde anaokullarının yüz yüze eğitime son vereceği merak ediliyordu. İşte son gelişmeler...

Anaokulları hangi illerde online eğitime devam edecek?

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, il milli eğitim müdürlüklerine, Genel Müdürlüğe bağlı okul öncesi kurumlarda "Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" ve "Uzaktan Eğitim"e ilişkin iki yazı gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen resmi yazıda okul öncesi eğitimde uzaktan eğitim kararı il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bırakılmıştı.

İstanbul

İlk karar koronavirüs vakalarının en yoğun seyrettiği İstanbul’da alındı. İstanbul'da alınan karar gereğince resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek. Açıklanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

Kaymakamlıklarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması istendi.

Bursa

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu. Yapılan açıklamada Bursa genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde;

... Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 - 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı, ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile bildirilmiştir.

Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda;

Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 - 04.01.2020 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine,

Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.