Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanların başında hiç kuşkusuz eğitim yer alıyor. Artan vakalar sebebiyle 21 Eylül’de başlayan kademeli yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Öğrenciler uzaktan eğitimle süreci sürdürürken en büyük kafa karışıklığı ise okul öncesinde yaşandı. Kimi özel kreşler eğitimlerini sürdürürken kimi ise kapılarını kapattı. Bazı illerde il hıfzıssıhha kurulları özel, resmi tüm okul öncesi eğitim kurumlarının kapanmasına karar vermişti. Son olarak bu konu kabine toplantısında günde geldi. Peki, anaokulları açılacak mı?

Anaokulları açılıyor mu? | Ana sınıfları ne zaman açılacak?

Toplantının ardından Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Twitter sayfasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.

Anaokulları ve kreşlerde yüz yüze eğitim 15 Aralık Salı gününden itibaren başlayacak.