Anaokullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Aralık Salı'dan ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında tüm anaokullarının 15 Aralık itibarıyla yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "kamuya ait okul öncesi kurumları anasınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla, yarından (15 Aralık) itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin ara tatil sonrası yıl sonuna kadar askıya alındığını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yüz yüze eğitimin 4 Ocak'ta başlayacağını söylemişti.