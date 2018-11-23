Analistlerden yeni dolar tahmini! Düşüş sürecek

Serbest piyasada Dolar/TL, 5,2950 seviyelerinde dengelendi ancak analistler bir miktar daha düşüşün kısa sürede meydana gelmesini bekliyor.

Düşüş devam edecek

Analistler, bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,20 ve 5,15 seviyelerinin gündeme geleceğini dile getirdi.