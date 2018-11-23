Analistlerden yeni dolar tahmini! Düşüş sürecek
Gün içerisinde dolar 5,29 TL, Euro ise 6,06 TL'yi görmesinin ardından analistlerden yeni bir yorum geldi. Analistler, doların 5,20 ve 5,15 seviyelerini görebileceği tahmininde bulundu.23 Kasım 2018 Cuma 20:42
Serbest piyasada Dolar/TL, 5,2950 seviyelerinde dengelendi ancak analistler bir miktar daha düşüşün kısa sürede meydana gelmesini bekliyor.
Düşüş devam edecek
Analistler, bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,20 ve 5,15 seviyelerinin gündeme geleceğini dile getirdi.
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