Analistler altının yakın zamanda ulaşacağı seviyeyi açıkladı

Altın fiyatı, ONS başına 1.800 doların üzerine çıkmaya yetecek kadar çekiş gücü bulamadı.

Murenbeeld & Co.’nun araştırma başkanı Chantelle Schieven, Kitco News ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, uzun vadede altın üzerinde yükselişe geçerken, değerli metalin yılın geri kalanında bazı zorlu rüzgârlara sahip olduğunu söyledi.

"ONS başına 1.806 dolar"

Murenbeeld & Co. analistleri, kısa süre önce ikinci çeyrek için altın tahminlerini güncelledi ve fiyatların ikinci çeyrekte ONS başına 1.806 dolar civarında olması bekleniyor.

Murenbeeld & Co. analistlerine göre altın, sırasıyla ONS başına 1.827 dolar ve 1.865 dolarlık ortalama fiyatla üçüncü ve dördüncü çeyrekte artan iyileşmeler görecek. Murenbeeld & Co, 2022’nin ilk çeyreğine kadar altın fiyatlarının ONS başına 1.900 doların üzerine çıkmasını beklemiyor. Ayrıca analistler, fiyatların gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını beklemiyor.

"Güçlü büyüme beklentilerine işaret"

Chantelle Schieven, yakın vadede altın konusunda nispeten tarafsız olduğunu, çünkü merkez bankalarının şu anda bir tutma modelinde olduğunu ve sisteme pompaladıkları tüm teşviklerin sürekli sağlam bir iyileşmeye yol açıp açmayacağını görmek için beklediğini söyledi. Chantelle Schieven, son ekonomik veri dalgasının güçlü büyüme beklentilerine işaret ettiğini de sözlerine ekledi.

Bununla birlikte Chantelle Schieven, Federal Rezerv’in gerçek büyümeyi görmek istedikleri ve tahminlere tepki vermeyecekleri konusunda net olduğunu da belirtti. Chantelle Schieven, salgının yolunu çevreleyen hala çok fazla belirsizlik olduğunu da sözlerine ekledi ve “Mevcut iyileşme hızının sürdürülebilir olacağı kesin değil” dedi. Chantelle Schieven’a göre, altın piyasası için piyasayı geride tutan bir diğer önemli belirsizlikte güçlü büyümenin yükselen enflasyona yol açıp açmayacağı...

Geçen yılki COVID-19 ekonomik krizinin baz etkilerinin önümüzdeki birkaç ay içinde daha yüksek enflasyona yol açacağı düşünülürken Chantelle Schieven, yatırımcıların yıl sonuna kadar enflasyonun geçici olup olmayacağını bilmeyeceklerini söyledi.

Ancak Chantelle Schieven, hükümetin ve merkez bankalarının dünya çapında finansal piyasalara pompaladıkları ve doğrudan tüketicilere verdikleri para miktarı ile enflasyonun nasıl sürdürülebilir bir artış görmeyeceğini anlamanın zor olduğunu da sözlerine ekledi. Chantelle Schieven, M2 para arzı olarak da bilinen ABD ekonomisinde dolaşan para miktarına çok dikkat ettiğini söyledi. Chantelle Schieven konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

"Bu ivmeyi görmeye başlıyoruz. İnsanlar ne yapmak istediklerini, paralarını nasıl harcamak istediklerini düşünüyorlar. Bunu kesinlikle konut piyasasında görüyoruz. Diğer önemli mallarda da görebilirsiniz: bakır fiyatları, kereste fiyatları, gıda krizi gerçekten artıyor. Bu momentumun bir kısmı düşse ve yana doğru hareket etse bile, hala daha yüksek bir fiyat seviyesindesiniz."

"Bitcon, altının piyasa değerini %2,5 oranında düşürdü"

Chantelle Schieven, emtia fiyatlarındaki artışın uzun vadeli enflasyon baskıları açısından son derece endişe verici olduğunu da sözlerine ekledi. Chantelle Schieven konuya yönelik şunları söyledi:

Daha yüksek fiyatlar, şirketler için girdi maliyetlerini artırıyor ve karşılığında bu maliyetleri tüketicilere aktarıyor. Enflasyon geliyor, ancak üretici fiyatlarının iki veya üç ay gerisinde kalabilir.

Enflasyon, uzun vadeli altın tahminlerini yönlendiren en büyük faktör gibi görünürken Chantelle Schieen, bunun tek faktör olmadığını söyledi. Chantelle Schieen, hisse senedi piyasaları rekor değerleme ile işlem görmeye devam ederken altın’ın çekici bir güvenli liman varlığı olmaya devam ettiğini söyledi. Artan enflasyon baskısının hisse senetleri üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Chantelle Schieen konuya yönelik şunları söyledi:

"Hisse senedi piyasalarında bir miktar oynaklık görmeye başladık ve hisse senedi piyasalarını etkilemek çok daha fazla zaman almayacak."

Ancak olumsuz yönde Chantelle Schieven, gelişen ekonominin yanı sıra altın piyasasının Bitcoin ile zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini kaydetti. Araştırmasına göre, Chantelle Schieven Bitcoin’deki yükselişin altın’ın piyasa değerini %2,5 oranında düşürdüğünü söyledi.