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Siyaset Anahtar Parti’de Tolga Akalın’a yeni görev
Siyaset

Anahtar Parti’de Tolga Akalın’a yeni görev

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Anahtar Parti’de Tolga Akalın’a yeni görev

Anahtar Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Mehmet Tolga Akalın atandı.

Anahtar Parti’nin yapılanması kapsamında yeni bir görevlendirme gerçekleşti. 2026 Nisan ayında partiye katılan Mehmet Tolga Akalın, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

Anahtar Parti’den yapılan açıklamada, “Partimizin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Mehmet Tolga Akalın atanmıştır. Sayın Akalın’a yeni görevinde başarılar diler, görevlendirmesinin partimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Mehmet Tolga Akalın, siyasi hayatına MHP’de başlamıştı. Ardından İyi Parti’ye geçen Akalın, Nisan ayında da buradan ayrılarak Anahtar Parti’ye katılmıştı.

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