Anadolujet, Avrupa ve Orta Doğu’dan Antalya’ya uçacak

AnadoluJet’in ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla Akdeniz’in turizm başkenti Antalya’ya 11 ülke, 16 şehirden haftalık 70 frekans uçuş gerçekleştireceği belirtildi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Akdeniz Bölgesi’nin eşsiz doğası, koyları, plajları ve konaklama imkanlarıyla pandemi öncesine kadar başta Avrupa ve Orta Doğu’da olmak üzere yabancı turistler için cazibe merkezi olduğunu belirtti. Aycı, birlikte yaşamayı öğrendikleri Kovid-19 pandemisi sonrası güneş yeniden doğduğunda ülke turizminin eskiye göre daha canlı olduğunu göreceklerini aktararak, “Gerek salgınla başarılı mücadelemiz gerekse de sunduğumuz güvenli turizm olanakları ülkemizi yeni dönemde bölgenin en çok tercih edilen turizm merkezi konumuna taşıyacaktır. Bu noktada, yeni stratejisiyle kapılarını dünyaya açan AnadoluJet markamız yurt dışı uçuşlarıyla önemli bir sorumluluk üstlenecek. İnanıyoruz ki AnadoluJet’i turizmin katalizörü olarak konumlandıran yeni rotalarımız sayesinde başarılı markamız kanatlandıkça turizmimiz uçuşa geçecektir.” ifadelerini kullandı. Bu arada Türk Hava Yolları (THY), yolcuların “PressReader” uygulaması ile farklı ülkede yayınlanan çeşitli gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabileceklerini duyurdu. THY’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarından 24 saat önce ile seyahat bitişinden 24 saat sonraki dönemde, uygulamadaki tüm içeriklere ücretsiz ulaşabilecekleri belirtildi.