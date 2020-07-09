Anadolu'dan ilham alan kültür projeleri ödüllendirilecek

İSTANBUL (AA) - Baksı Kültür Sanat Vakfı, Anadolu'nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkati çekmek amacıyla "Anadolu Ödülleri"ni hayata geçiriyor.

Baksı Kültür Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre, ana sponsorluğunu Doğan Holdingin üstlendiği ve bu yıl kasım ayında ilk kez yapılacak yarışmada, müzecilik, süreli etkinlikler, gösteri sanatları, arkeoloji ve restorasyon olmak üzere 5 dalda ödül verilecek.

Ödüllerin Seçici Kurulu'nda, Prof. Dr. Ali Akay, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Nezih Başgelen, Levent Çalıkoğlu, Doğan Hızlan, Arhan Kayar, Doç. Dr. Ayşe H. Köksal, Bülent Ortaçgil, Prof. Dr. Süha Özkan, Faruk Pekin, Dr. Nusret Polat, Prof. Dr. Metin Sözen, Murat Tabanlıoğlu, Görgün Taner, Saffet Emre Tonguç ve Prof. Dr. Fikret K. Yegül yer alacak.

Heykeltıraş Osman Dinç'in imzasını taşıyan ödül heykellerinin verileceği "Anadolu Ödülleri"nin logosunu ve görsel kimliğini ise Savaş Çekiç tasarladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baksı Kültür ve Sanat Vakfı Kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, amaçlarının Anadolu'nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından beslenen, onun ortak kimliğini vurgulayan bireysel ve kurumsal projeleri gündeme getirmek olduğuna dikkati çekerek, "Gittikçe dijitalleşen, değişen, hızına yetişmekte zorlandığımız günümüz dünyasında, yerel birikimlere, kentsel ve kırsal hafızaya sahip çıkmak giderek daha fazla önem kazanıyor. Anadolu Ödülleri'nin sürdürülebilir bir kültür ortamı için anlamlı katkılar sağlamasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı ise projeye katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, kültürel hayatın merkezde toplandığı bir dönemde, Bayburt'ta doğduğu köye kazandırdığı Baksı Müzesi ile Anadolu'nun bozkırında da kültürel imkan olduğunu, bu sayede yerelde olumlu yönde dönüşüm yaratılabileceğini kanıtlamıştır. Doğan Grubunun kökleri, kadim Anadolu insanının binlerce yıllık değerlerine uzanıyor. Bize miras kalan bu değerlerin kıymetini bilip onları yaşatmak ve ülkemize değer katmak için çalışıyoruz. Anadolu Ödülleri'ne verdiğimiz destekle köklerimize ve insanımıza sahip çıkanları ve ortak değerlerimizi yaşatanları görünür kılmayı, onlara güç ve cesaret vermeyi umuyoruz. Anadolu'yu, bugünün ortak kimliğini oluşturan çeşitlilik ve zenginliğin temel kaynağı olarak görüyoruz. Bu birikimi çağın dinamikleriyle yoğurma sorumluluğunun ise öncelikle bu coğrafyada yaşayan insanlara ait olduğuna, bu kimliği vurgulayan, yenileyen, zenginleştiren ve koruyan kültürel üretimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz."

- Başvurular 10 Ekim'de sona erecek

Müzecilik, süreli etkinlikler, gösteri sanatları, arkeoloji ve restorasyon dallarında verilecek Anadolu Ödülleri'nde, sergi ve bienal benzeri projeler süreli etkinlikler kategorisinde, konser, tiyatro, festival ve benzeri etkinlikler ise gösteri sanatları kategorisinde yarışacak.



Ödül programı bünyesindeki tüm kategorilerin hem bireysel hem kurumsal başvurulara açık olacağı yarışmada, aday gösterilen projelerde son 5 yıl içinde gerçekleşmiş olma şartı aranacak.

Başvurular, "www.baksi.org" üzerinden, ilgili formun doldurulması ve istenen belgelerin başvuru sistemine yüklenmesiyle gerçekleşecek. Adaylık başvurularının kabulü, çevrim içi olarak 10 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ekim'de sona erecek.