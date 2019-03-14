Kamu alımları 2019 son dakika araştırılırken, Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesine istihdam etmek üzere sözleşmeli olarak personel alım ilan duyurusu yaptı. Anadolu Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alım başvurusunun son dakiki 28 Mart 2019. Anadolu Üniversitesi personel alımı 2019 başvuru şartları neler?

Anadolu Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. Maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller hakkında Yönetmelik“ in 8. Maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen unvan, adet, nitelik ve şartlarda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 (bir) adet sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

KPSS Puan Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilir.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir.

Anadolu Üniversitesi personel alım başvuru şartları

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde: Bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüsündeki hizmetler ile özel kesimde bilişim sektöründe hizmet üreten, sunan kuruluşa ait Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi ahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur. ( Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans ve lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

Başvuruda istenilen belgeler neler?

1) Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır).

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3) Lisans diploması aslı veya mezuniyet belgesinin ve ya eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için denklik belgesinin fotokopisi,

4) Genel şartlar başlığının 1-(ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmet süreleri dikkate alınacaktır).

5) Mesleki tecrübeyi belgeleyen için (15 yıl) aynı süreler ile eşleşen Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü.

6) Genel şartlar başlığının 1-(e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.

7) 2 adet fotoğraf.

8) KPSS sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacaktır).

9) Eğer varsa yabancı dil KPDS/ÜDS/YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen belge. (Belge ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.)

10) Erkekler için askerlik durumunu gösterir belge.