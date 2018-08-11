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Anadolu Selçuk Ocakları'ndan dolar tepkisi: Başkanımızın yanındayız

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına karşı konuşan Anadolu Selçuk Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, “Dolar 7 TL değil 129 TL de olsa biz Devlet Başkanımızın yanındayız” dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:59
Anadolu Selçuk Ocakları'ndan dolar tepkisi: Başkanımızın yanındayız

Anadolu Selçuk Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen dolar yükselmesine tepki gösterdi.

Türkiye’ye yönelik ekonomik darbe girişimi yapılmaya çalışıldığını aktaran Geçen, “Bu vatan 30 kupona alınmadı. Devletimizin vatanımızın, sahipsiz olmadığını, anlatacağız. Doların 7 TL’ye yükselmesi bir girdapta olduğunu göstermektedir. Dolar 7 TL değil 129 TL de olsa biz Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olacağız. Bunların yapmış olduğu şey ekonomi darbesidir, devletimiz bölmek devletimizi sahipsiz düşürmektir. Millet olarak Kurtuluş Savaşında dimdik durduk utanış sayfası 15 Temmuz darbe girişiminde millet olarak dimdik durduk, şimdi ekonomi darbesi karşısında da dimdik duracağız” dedi.

''DİMDİK DURMAMIZ GEREKİYOR''

Geçen konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Çanakkale Savaşı'nda 7 düvele karşı dimdik durduk, dolar karşından millet olarak devletimize sahip çıkacağız, en kötü vatan vatansızlıktan iyidir. İçimizdeki muhalefete karşı iki sözüm var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletin yanında olması gerekiyor. Dolara karşı kendini satan vatan hainlerine karşı Şehidimiz Ömer Halis demir 30 kurşun yedi. Bizler şimdi millet olarak dolar karşısında dimdik durmamız gerekiyor. Vatanımıza, milletimize ve Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘a sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:59
  1. Anadolu Selçuk Ocakları
  2. Ayetullah Geçen
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Çanakkale Savaşı

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