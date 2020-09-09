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Aktüel Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde alev alan tırın çekicisi yandı
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde alev alan tırın çekicisi yandı

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Yeniakit Publisher
2020-09-09 06:21:40 -
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde alev alan tırın çekicisi yandı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken alev alan tırın çekicisi yandı.

Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyir halinde olan S.A.Ş. idaresindeki 19 AAU 769 plakalı tırın çekici kısmında, Çakmaklar mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tırdan alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracını sağ şeride çekerek Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bu sırada tırın yandığını gören Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına otoyol dışından müdahale ederek ormanlık alana sıçramasını önledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan yol, yangına müdahalenin ardından tekrar açıldı.

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