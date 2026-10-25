Anadolu Otoyolu’nda karşı şeride geçen tır ciple çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen mobilya yüklü tır, İstanbul yönünde ilerleyen ciple çarpıştı. Tır sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazada cipte bulunan iki kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu’nun Dilovası geçişindeki Liman Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, Ankara istikametine giden B.K. yönetimindeki yabancı plakalı tır bariyerlere çarptı. Karşı şeride geçerek devrilen tır, A.Ö.’nün kullandığı 34 PLK 403 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Devrilen tır, İstanbul istikametinde seyreden A.Ö. yönetimindeki 34 PLK 403 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, cip sürücüsü ile araçtaki S.A.Ö. yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsünün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, tırın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.