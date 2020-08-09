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Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 12:11:18 -
Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet A. idaresindeki 34 YH 2011 plakalı hafif ticari araç, otoyolun Bolu Dağı Kaynaşlı geçişinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Resul ve Nefise Aşık yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.

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